Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Наскільки реальна ядерна загроза для України

На слуханнях Комітету з розвідки Сенату щодо щорічної доповіді "Всесвітня загроза" виступили топрозвідники.

Нездатність Росії досягти швидких і рішучих перемог на полі бою в поєднанні з українськими ударами углиб Росії продовжує викликати занепокоєння щодо того, що Путін може застосувати ядерну зброю,

– сказано у звіті.

Також у розвідці вважають, що Росія не може досягти повної перемоги, але зберігає динаміку у війні. А ще на Заході назвали найбільш успішний удар ЗСУ по Росії у 2025 році – він був у березні.

Цікаво, що оцінка розвідки суперечить наміру Трампа швидко укласти угоду про мир. "Росія та Україна можуть побачити більший стимул для продовження трирічного конфлікту", – ідеться в документі.

Коли у 2019 році розвідники висловили думку, відмінну від його власної, Трамп накинувся на них. Поки не відомо, яка реакція президента цього разу.