Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Міністерства оборони Британії в соцмережі Х (раніше твітер).

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Британська розвідка про удар ЗСУ

Як пишуть у звіті, в ніч проти 20 березня ЗСУ завдали удару за допомогою безпілотного літального апарату по складу боєприпасів, розташованому на російській авіабазі стратегічної авіації Енгельс-2. Вказується, що вона розташована приблизно за 600 кілометрів від кордону і використовується для ударних операцій по Україні.

За даними британських розвідників, у зоні ураження майже напевно перебувала ціла низка авіаційних боєприпасів, які використовуються проти України, що завдало значної шкоди.

В огляді допускають, що значні втрати, ймовірно, порушать проведення ударних операцій з аеродрому в короткостроковій перспективі.

Вказується, що російські літаки, найімовірніше, також були перекинуті на сусідні аеродроми, що стало стандартною практикою у відповідь на українські операції із завдання глибоких ударів.

В британській розвідці наголосили, що цей удар є найуспішнішою атакою України на російський склад боєприпасів у 2025.

Він також підкреслює, що російська протиповітряна оборона продовжує зазнавати труднощів у захисті своїх стратегічних військових об'єктів,

– зазначають у Міноборони Британії.