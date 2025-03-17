Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Уражений НПЗ у Туапсе має стратегічне значення для армії країни-агресорки.

До теми Де розташоване російське місто Туапсе, в якому дрони вдарили по НПЗ: показуємо на карті

Що відомо про ліквідацію пожежі на НПЗ у Туапсе

Губернатор Краснодарського краю Вєніамін Кондратьєв розповів, що пожежу на нафтокомплексі в Туапсе повністю ліквідовано. Росіянин сказав, що після атаки "київського режиму" в ніч на 14 березня на нафтобазі зайнявся резервуар, у якому містилося близько 20 тисяч тонн бензину.

За даними Кондратьєва, вогонь охопив понад тисячу квадратних метрів площі, пожежі присвоїли четвертий рівень небезпеки. До гасіння залучали 188 рятувальників та 55 одиниць техніки.

Цікаво, що, за даними джерел УП, НПЗ в Туапсе атакувала новітня українська ракета "Довгий Нептун".

Що відомо про атаку на нафтобазу в Туапсе