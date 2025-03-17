Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Уражений НПЗ у Туапсе має стратегічне значення для армії країни-агресорки.
До теми Де розташоване російське місто Туапсе, в якому дрони вдарили по НПЗ: показуємо на карті
Що відомо про ліквідацію пожежі на НПЗ у Туапсе
Губернатор Краснодарського краю Вєніамін Кондратьєв розповів, що пожежу на нафтокомплексі в Туапсе повністю ліквідовано. Росіянин сказав, що після атаки "київського режиму" в ніч на 14 березня на нафтобазі зайнявся резервуар, у якому містилося близько 20 тисяч тонн бензину.
За даними Кондратьєва, вогонь охопив понад тисячу квадратних метрів площі, пожежі присвоїли четвертий рівень небезпеки. До гасіння залучали 188 рятувальників та 55 одиниць техніки.
Цікаво, що, за даними джерел УП, НПЗ в Туапсе атакувала новітня українська ракета "Довгий Нептун".
Що відомо про атаку на нафтобазу в Туапсе
- В ніч на 14 березня у Туапсе чули низку гучних вибухів. Росіяни бідкалися, що був приліт в нафтопереробний завод, що спричинило пожежу та величезний стовп чорного диму.
- З цікавого, майже в той самий час Володимир Зеленський заявив, що Україна успішно застосувала ракету "Довгий Нептун" із дистанцією у тисячу кілометрів. У мережі вважають, що ця ракета влучила по резервуару Туапсинського НПЗ.
- Туапсинський завод входить до числа найбільших у Росії та має потужність перероблення близько 12 мільйонів тонн нафти на рік. Цей НПЗ забезпечує паливом Чорноморський флот та військову інфраструктуру на півдні країни.