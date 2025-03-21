На них чітко видно, яких пошкоджень зазнала територія летовища, передає 24 Канал із посиланням на Maxar.

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Наслідки атаки на "Енгельс-2"

З аеродрому "Енгельс-2" часто злітають літаки російської стратегічної авіації для ударів по Україні.

Після удару по ньому було зафіксовано пожежу та вторинну детонацію.

На супутникових знімках 21 березня там помітні пошкодження складів боєприпасів. Також на місці деяких будівель з'явилися вирви від вибухів.

Наслідки атаки на "Енгельс-2" / Фото Maxar

Саме на цих складах стояли контейнери для ракет Х-101/Х-555, які Росія використовує для атак на Україну з літаків Ту-160 та Ту-95. Також є вірогідність, що там знаходився центр передпольотної підготовки ракет, який також був знищений,

– розповів авіаексперт Анатолій Храпчинський "Схемам".

"Енгельс" до та після: дивіться на відео

Як зауважують моніторингові канали, на момент, коли були зроблені знімки, а саме 21 березня о 10:05, на аеродромі були 2 Ту-160 та 2 Ту-95мс.

"Жоден з літаків Ту-95мс та Ту-160 внаслідок атаки не постраждав, а про загибель пілотів і мови йти не може. Нафтобаза не постраждала, погоріла лише трава", – пишуть монітори.

"Енгельс" після атаки / Фото телеграм-каналу "Стратегічна авіація рф"

Також монітори спростували інформацію, що на знищеному складі боєприпасів були ракети типу Х-101.