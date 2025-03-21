Водночас російська ППО влучила у цивільні будівлі. Це 24 Каналу зауважив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан.

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Росіяни влучили у цивільні об'єкти

Роман Світан зазначив, що спроба росіян збити усе, що летіло на "Енгельс", не вдалась. Хоча ворог намагався. Саме під Енгельсом у росіян була щільна протиповітряна оборона. Однак відомо, що російські ППО влучали ракетами по цивільних будівлях та інфраструктурних об'єктах у містах Енгельс та Саратов.

Під роздачу потрапили і цивільні об'єкти, в які влучили російські протиракети. Дальності та радіуси дозволяють намагатися знести наші дальні засоби ураження. Ракети потрапили на цивільну інфраструктуру. Тому тут такий подвійний ефект,

– підкреслив він.

На думку полковника запасу ЗСУ, протягом кількох днів або Генштаб, або СБУ підтвердять ураження не тільки складів з ракетами та авіабомбами, а й ураження авіації.