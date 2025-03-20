Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Коваленка

Дивіться також Де розташований російський аеродром "Енгельс", де сьогодні лунали вибухи: показуємо на карті

Що відомо про удар по складу ракет на "Енгельсі"

У районі авіабази стратегічної авіації "Енгельс" під Саратовом, де базуються Ту-95МС та Ту-160 детонував склад з боєприпасами. Очільник ЦПД Андрій Коваленко зазначає, що на "Енгельсі" внаслідок удару росіяни втратили ракети, зокрема Х-101. За його словами, кількість буде зрозуміла згодом.

На цьому аеродромі зберігають найбільше ракет, які використовує стратегічна авіація для ударів по Україні,

– додає він.

Водночас цю інформацію підтверджує і видання Defence Express. За їх словами, ряду OSINT-спільнот вже вдалось встановити саме місце вибуху, поряд з самої авіабазою. При цьому одні вказують саме на склад з боєприпасами, а інші стверджують, що було уражено місця зберігання паливно-мастильних матеріалів.

Місце ураження складу з боєприпасами на "Енгельсі" / Defence Express

Однак відомо, що внаслідок вторинної детонації на "Енгельсі" було пошкоджено десятки будівель. На відео з мережі чути, що продовжують рватися стрілецькі боєприпаси, вочевидь, для авіаційних гармат.

Тобто це вказує саме на ураження саме складу з боєприпасами для стратегічної авіації, а не з паливом.

Враховуючи те, що на "Енгельс" базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 зі складу 121-го та 184-го важкого бомбардувального авіаційного полку "ВКС" РФ, то мова йде про крилаті ракети типу Х-101 та Х-555,

– пояснюють аналітики.

На детальних супутникових знімках видно, як мінімум, транспортні контейнери для крилатих ракет, кількість яких істотно зменшилась за час війни. Також частина боєприпасів могла зберігатися, у легких спорудах, що захищають лише від погодних умов. І лише частина з них – захищених спорудах.