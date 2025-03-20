Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Поблизу "Енгельса" лунали вибухи

Окупанти заявили, що у ніч проти 20 березня Енгельс масовано атакували дрони. Вибухи чули й біля військового аеродрому "Енгельс". Нині у цьому районі здійнявся стовп густого диму. Місцеві бідкаються, що Саратов та Енгельс зазнали цієї ночі наймасованішої атаки БпЛА за весь час.

Дим в Енгельсі після атаки – більше у галереї

РосЗМІ пишуть, що зранку сильний дим видно у мікрорайоні "3-е льотне містечко". Цей район розташований близько за 10 кілометрів від військового аеродрому "Енгельс-2". Саме звідси злітають російські літаки, аби завдавати ракетних ударів по території України.

Керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко повідомив, що вибухи в Енгельсі лунають з 04:00. За його словами, росіяни "збивають" дрони своїм аеродромом.

Над аеродромом підіймається чудовий гриб,

– прокоментував Андрющенко вибухи в Енгельсі.

Дим в районі військового аеродрому: дивіться відео

Водночас російське міноборони прозвітувало про нібито "збиття" 54 дронів над Саратовською областю.

Біля "Енгельса" здійнявся густий дим: дивіться відео

У мережі також публікують кадри, на яких зафіксована детонація після вибухів біля аеродрому. Деякі телеграм-канали вже пишуть, що після атаки дронів з району біля "Енгельс-2" евакуюють місцевих жителів.

Детонація біля "Енгельса": дивіться відео

Раніше у російських телеграм-каналах бідкалися, що під ударом в Енгельсі, ймовірно, опинився нафтопереробний завод чи нафтобаза. Наразі офіційного підтвердження немає.

Відомо лише те, що під час атаки припинили роботу аеродроми, а губернатор Саратовської області підтвердив атаку дронів на регіон.