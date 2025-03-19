Українські осінтери вважають, що добрі дрони вразили нафтобазу, точніше – пункт перевалки нафти, "Кавказька". 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Дивіться також З'явилися нові фото наслідків удару по полігону у російському Муліно: понищені тренажери та тир

Нафтова пожежа на Кубані після атаки дронів: що відомо

Уночі 19 березня, за повідомленнями тамтешніх телеграм-каналів, БпЛА атакували місто Кропоткін у Краснодарському краї Росії. Попередньо, безпілотники завдали удару по місцевій нафтобазі.

Місцеві жителі писали про 5 чи 6 гучних вибухів над містом. І далі, традиційно, "падіння уламків" спричинило "спалах у районі НПЗ". Утім, офіційної інформації від влади Кубані наразі не було.

Та відео очевидців підтверджують, що на території нафтового підприємства – потужна пожежа.

Пожежа на нафтовому об'єкті на Кубані після атаки дронів: відео очевидців

Наслідки атаки на Краснодарський край: відео свідків

І ще пожежа на "Кавказькій": відео з соцмереж

Осінтери вирахували, що дрони влучили у пункт перевалки нафти "Кавказька", через який російська нафта залізницею прямує до трубопровідної системи "Каспійський трубопровідний консорціум".

Де розташований пункт перевалки нафти "Кавказька": дивіться на карті

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.