Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

К теме НПЗ возле Энгельса мог стать целью атаки БпЛА ночью: там слышали взрывы и видели пожар

Вблизи "Энгельса" раздавались взрывы

Оккупанты заявили, что в ночь на 20 марта Энгельс массированно атаковали дроны. Взрывы слышали и возле военного аэродрома "Энгельс". Сейчас в этом районе поднялся столб густого дыма. Местные жалуются, что Саратов и Энгельс подверглись этой ночью самой массированной атаки БПЛА за все время.

Дым в Энгельсе после атаки – больше в галерее

РосСМИ пишут, что утром сильный дым видно в микрорайоне "3-й летный городок". Этот район расположен около 10 километров от военного аэродрома "Энгельс-2". Именно отсюда взлетают российские самолеты, чтобы наносить ракетные удары по территории Украины.

Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко сообщил, что взрывы в Энгельсе раздаются с 04:00. По его словам, россияне "сбивают" дроны своим аэродромом.

Над аэродромом поднимается замечательный гриб,

– прокомментировал Андрющенко взрывы в Энгельсе.

Дым в районе военного аэродрома: смотрите видео

В то же время российское минобороны отчиталось о якобы "сбитии" 54 дронов над Саратовской областью.

Возле "Энгельса" поднялся густой дым: смотрите видео

В сети также публикуют кадры, на которых зафиксирована детонация после взрывов возле аэродрома. Некоторые телеграм-каналы уже пишут, что после атаки дронов из района возле "Энгельс-2" эвакуируют местных жителей.

Детонация возле "Энгельса": смотрите видео

Ранее в российских телеграмм-каналах жаловались, что под ударом в Энгельсе, вероятно, оказался нефтеперерабатывающий завод или нефтебаза. Сейчас официального подтверждения нет.

Известно лишь то, что во время атаки прекратили работу аэродромы, а губернатор Саратовской области подтвердил атаку дронов на регион.