О взрывах и пожарах сообщали в сети местные жители. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Взрывы в Энгельсе 20 марта: что известно

Около 3 утра 20 марта из российских телеграм-каналов начали поступать сообщения об атаке беспилотников на города Саратов и Энгельс. В городах звучала сирена, а местные писали о звуках взрывов.

По предварительным данным, дроны налетели на нефтяные объекты – НПЗ или нефтебазы. Очевидцы говорят, что видели пожар из-за "падения обломков".

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БПЛА вызвали пожар возле Энгельса: смотрите видео свидетелей

Ранее губернатор Саратовской области информировал об угрозе атаки БПЛА в регионе. Но официальной информации о последствиях пока не было. Наши осинтеры также еще не публиковали своих соображений.

Заметим, что взрывы этой ночью и звуки пролета дронов также слышали жители Воронежской области. Но оттуда подробной информации нет.