Повреждения на "промышленном предприятии" подтвердил губернатор региона Роман Бусаргин, передает 24 Канал. Правда, чиновник не уточнил, о каком именно предприятии в Саратове идет речь.

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Что известно об атаке

По словам Бусаргина, Саратовскую область атаковали украинские беспилотники, несколько дронов сбила российская ПВО. В местах возможного падения обломков работают оперативные службы.

Зато российские телеграмм-каналы писали о поражении местного НПЗ, который входит в структуру "Роснефти". Там начался пожар.

В минобороны государства-агрессора уже отчитались – в течение ночи там якобы перехватили и уничтожили 40 украинских БпЛА. Из них 18 – в Саратовской области, а также 13 – в Ростовской, 6 – в Брянской, 2 – в Волгоградской и 1 – в Белгородской области.

Что говорят в ЦПД

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил, что Саратовский НПЗ – один из ключевых объектов топливной инфраструктуры врага. Его мощность переработки достигает 7 миллионов тонн нефти в год.

Завод играет важную роль в обеспечении армии России топливом. Еще во время Второй мировой войны он был критическим для военной логистики, а сегодня остается важным элементом топливного снабжения,

– написал лейтенант.

Пожар на Саратовском НПЗ: смотрите видео

К слову, этой ночью, 11 февраля, Россия атаковала газовую инфраструктуру Украины. По сообщению Полтавской ОГА, без газоснабжения остались 9 населенных пунктов Миргородского района. Также с целью минимизации возможных последствий для энергосистемы были применены экстренные ограничения электроэнергии.