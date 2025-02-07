"В эту игру можно играть вдвоем". Так можно описать то, что почти каждую ночь в 2025 году жители российских городов слышат взрывы, видят прилеты и спрашивают: "А нас за что?". В первый месяц нового года Украина установила абсолютный рекорд – 29 из 31 ночи Россию атаковали дроны.

Под ударами были законные военные цели в 20 российских регионах – от приграничья и до Ленинградской области. А 24 января россияне переживали самую массированную атаку беспилотников. В минобороны Кремля говорят, что ночью Украина запустила 121 беспилотник и "все сбили". А утром еще "добивали" 3 дрона в Ленинградской области.

Нефтеперерабатывающие заводы, объекты военно-промышленного комплекса, склады, командные пункты и аэродромы – всем этим россияне "сбивали" ракеты и дроны в январе 2025 года.

Что атаковала Украина и какими будут последствия этих ударов для самой России – рассказываем в материале 24 Канала.

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Как Украина наносит удары по России

Прежде всего расскажем краткую статистику – в течение января 2025 года украинские дроны наведались сразу в 20 российских регионов – 18 областей, Краснодарский край и Татарстан. Самыми интересными в перечне регионов, куда прилетали украинские БПЛА, видимо, является Ленинградская, Московская и Тамбовская области.

Российское минобороны в течение января 2025 года заявило об атаке по меньшей мере 1 141 украинского беспилотника. Интересно, что все дроны якобы сбила российская ПВО. Однако фото и видео из разных регионов России свидетельствуют, что в течение этого месяца Украина поразила:

4 нефтеперерабатывающих завода;

4 нефтебазы;

2 нефтеперекачивающие станции;

3 авиаремонтных завода;

5 заводов различного профиля;

1 ТЭЦ;

2 аэродрома;

2 порта;

1 склад ударных БПЛА.



Удары Украины по территории России в январе 2025 года / Инфографика 24 Канала

Санкции в действии: как украинские дроны уничтожают российскую нефть

Энгельс, Саратовская область

Говоря об успешных ударах Сил обороны по "крови" российской армии, то есть нефти, прежде всего нужно остановиться на исключительной операции – Украина осуществила две успешные атаки по уникальной нефтебазе "Комбинат Кристалл". Дело в том, что там враг хранил топливо для бортов стратегической авиации, расположенных на аэродроме "Энгельс-2" – Ту-22, Ту-160 и Ту-95, которыми россияне атакуют Украину.

Первая массированная атака по Энгельсу состоялась 8 января. В результате попаданий беспилотников возник мощный пожар, при попытке ликвидации которого погибли двое пожарных. Пламя обуздать было слишком сложно, в городе ввели режим чрезвычайного положения.

Пожар в Энгельсе: смотрите видео

За 5 дней пожара на нефтебазе выгорели до 800 000 тонн топлива для самолетов. А уже ночью 14 января Украина осуществила еще один успешный удар по нефтебазе, чтобы "закрепить" результат. Это спровоцировало повторный пожар.

По данным британской разведки, благодаря точным ударам Украины удалось полностью уничтожить 4 резервуара с топливом и повредить еще 10.



Последствия удара Украины по нефтебазе в Энгельсе / Фото Минобороны Великобритании

Хотя на аэродроме остаются еще до 4 десятков резервуаров, все же "дроновые" санкции от украинской стороны оказались эффективными. Борта стратегической авиации для ударов по Украине в январе 2025 года были применены только 1 раз – во время комбинированной атаки 15 января.

Нижнекамск, Республика Татарстан

11 января украинские дроны "наложили санкции" на нефтеперерабатывающий завод "Танеко" в Нижнекамске, что более чем в 1 100 километрах от границы с Украиной. "Танеко" был одним из крупнейших российских НПЗ, который ежегодно перерабатывал до 16 миллионов тонн нефти в год.

Впервые "Танеко" украинские дроны атаковали еще весной 2024 года.



Расстояние от украинской границы до Нижнекамска / Карта DeepStateMAP

Лиски, Воронежская область

15 января украинские дроны наведались в город Лиски Воронежской области. Российское минобороны заявило, что атака якобы длилась 10 минут и 4 дрона были сбиты, однако "обломки" прицельно упали на нефтебазу, что вызвало пожар.

21 января по нефтебазе в Лисках, которая пылала уже 5 дней, нанесли повторный удар. Это была операция Сил специальных операций. Несмотря на то, что Воронежская область граничит с Украиной – нефть из этих резервуаров вполне вероятно могла быть использована для нужд оккупационной армии.

Пожар в Лисках после второго удара: смотрите видео

Узловая, Тульская область

18 января украинские дроны заметили недалеко от города Узловая в Тульской области России. Местные власти отчитались о том, что "ПВО все сбило" и, очевидно, дроны сбивали нефтебазой "8 Марта".

Вместе с нефтебазой возле станции Дедилово под ударом оказались резервуары с топливом росрезерва.

Позже стало известно, что эту операцию осуществили бойцы ГУР МО и по нефтебазе прилетело около 10 украинских дронов.

Пожар на нефтебазе в Тульской области: смотрите видео

Людиново, Калужская область

Ночью 18 января "ничего не происходило" в городе Людиново в Калужской области. Силы специальных операций в сотрудничестве с другими родами войск успешно "наложили санкции" на нефтебазу "Роснефти".

Эта нефтебаза входит в АО "Калуганефтепродукт" и является логистическим центром, обеспечивающим подразделения вооруженных сил России, принимающих непосредственное участие в войне против Украины. После удара, которого по официальной российской версии также не было, возник пожар – загорелись по меньшей мере 4 резервуара с топливом. Огонь охватил 1 500 квадратных метров.

Пожар на нефтебазе в Людиново: смотрите видео

Рязань, Рязанская область

24 января была одна из самых жарких ночей в России – подверглась едва ли не самой массированной атаке дронов. В частности под ударом оказался город Рязань и тамошний нефтеперерабатывающий завод, который входит в пятерку крупнейших российских НПЗ и производит топливо для военной техники.

Например, в 2023 году Рязанский НПЗ переработал более 12,6 миллиона тонн нефти – 4,6% от всей нефтепереработки в России. Этот завод за год производит почти 2,8 миллиона тонн бензина, 3,63 миллиона тонн дизельного топлива, 3,12 миллиона тонн мазута и 0,87 миллиона тонн топлива для авиации. В 2024 году объемы нефтепереработки на этом заводе выросли на фоне атак на другие НПЗ.

Пожар на НПЗ в Рязани: смотрите видео

Дополнительная порция дронов прилетела по НПЗ через 2 дня. Российские источники говорят, что в результате этой атаки вспыхнула установка АВТ-4 – инструмент, благодаря которому из нефти получают дистилляты бензина, керосина, дизельного топлива и мазута.

Удары по Рязани стали едва ли не самой успешной операцией Сил обороны на территории России – по данным издания Reuters, Рязанский НПЗ после двух атак успешно прекратил свою работу на неопределенный срок.

Кстово, Нижегородская область

29 января Украина атаковала нефтеперерабатывающий завод ОАО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово в Нижегородской области России. Этот завод мог перерабатывать от 15 до 17 миллионов нефти в год.

Атака на Кстово была операцией ГУР МО. Источники 24 Канала в разведке сообщили, что на Нижегородскую область летели 4 дрона и все они попали в НПЗ.

Горящий НПЗ в Кстово: смотрите видео

Тверская область

29 января украинские дроны наведались в Тверскую область России. В результате совместной операции ССО и СБУ удалось поразить нефтеперекачивающую станцию "Андреаполь", которая является важной составляющей Балтийской трубопроводной системы-2.

В результате атаки повреждена фильтрационная помповая площадка, цистерны с присадками, произошел разлив нефтепродуктов и пожар. Последствия были настолько масштабными, что россияне остановили магистральный трубопровод к терминалу "Усть Луга" в Ленинградской области.

Новобзыков, Брянская область

30 января украинские беспилотники посетили и нефтепровод "Дружба" в Брянской области, а если точнее – к нефтеперекачивающей станции в районе населенного пункта Новобзыков. Пока что последствия атаки неизвестны, однако точно известно, что после удара возник пожар.

Для удара по нефтепроводу, по данным Forbes, Украина применила не дроны-камикадзе, а новые дроны-бомберы.

Пожар в Новобзыкове: смотрите видео

Волгоград, Волгоградская область

31 января ночью произошло наложение санкций на Волгоградский НПЗ "Лукойла" украинскими дронами. Российские власти заявляют, что Волгоград атаковали 8 беспилотников. Попадание "обломков" вызвало пожар.

Волгоградский НПЗ является шестым по мощности в России. Этот завод способен перерабатывать до 14 миллионов тонн нефти ежегодно.

Украина не впервые наносит удары по нефтяной промышленности России, однако в январе 2025 года происходили наиболее масштабные удары со стороны нашего государства. Это важно, ведь речь идет об обескровливании российской армии, создании дефицита топлива для военной техники и стратегической авиации.

Как "длинная рука" беспилотника добралась до Ленинградской области

Казалось бы, Санкт-Петербург и Ленинградская область слишком далеко от украинских границ, но не от беспилотников.

4 января украинские беспилотники пролетели более 900 километров и атаковали крупнейший российский торговый порт Усть-Луга неподалеку от Санкт-Петербурга. Это второй удар по порту. Первый состоялся еще в январе 2024 года.

Для россиян Усть-Луга является важным хабом для обхода санкций на нефть и другие российские энергоресурсы. Не в последнюю очередь из-за того, что порт является местом базирования российского теневого флота.

А еще порт способствует российской милитаризации Балтийского моря.

По данным источников СБУ, в результате удара были поражены резервуары с газовым конденсатом. Эксперты говорят, что на восстановление понадобится минимум месяц.

Момент попадания по порту в Усть-Луге: смотрите видео

10 января "по неизвестным причинам" в городе Гатчина (тоже недалеко от Санкт-Петербурга) вспыхнул завод по изготовлению ацетона. Интересно, что очевидцы в сети говорят, что перед пожаром они слышали взрывы. Однако доподлинно неизвестно, или это результат удара БПЛА.

Как дроны передают "пламенное" приветствие заводам

Однако прилетало в прошлом месяце не только по российской нефти, но и по заводам военно-промышленного комплекса. Особенно досталось авиаремонтным заводам.

Сафоново, Смоленская область

4 января было неспокойно для россиян в городе Сафоново. Как говорят местные власти, город атаковали беспилотники, но "все сбили". В этом городе дрон "сбивали" заводом "Авангард" – частью одного из крупнейших ракетостроительных холдингов России – АО "ВПК "НПО машиностроения", который в 2013 году вошел в состав АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".

На заводе "Авангард" россияне изготавливают транспортно-пусковые контейнеры, корпуса двигателей твердотопливных ракет, элементы брони и противорадиационной защиты для бронетехники, а также радиопрозрачные укрытия. Последствия атаки доподлинно неизвестны.

Чалтырь, Ростовская область

10 января СБУ и ВМС осуществили комбинированную атаку по Ростовской области России, применив дроны и крылатые ракеты "Нептун". Целью стал склад разведывательных дронов. В сети заявляли, что пылает помещение завода "Пластфактор", которое занимается изготовлением напольных покрытий. Но не исключено, что складские помещения использовали для хранения дронов.

Как пылало в Чалтыре: смотрите видео

Сельцо, Брянская область

13 января "жарко" было на Брянщине, которую атаковали беспилотники и, как говорят сами россияне, ракеты ATACMS. Целью стал химический завод в поселке Сельцо неподалеку от Брянска.

В Силах беспилотных систем, которые совершили атаку, отметили, что этот завод в частности выполнял заказы для российского военно-промышленного комплекса и изготавливал опасные боеприпасы.

Удар по заводу в Сельце: смотрите видео

Казань, Казанская область

14 января украинские дроны успешно посетили город Казань и передали пламенный привет заводу "Оргсинтез". Пожар охватил 3 цистерны на территории завода.

Стоит отметить, что "Оргсинтез" – особый завод, который специализируется на производстве химических веществ, таких как: полимеры, сополимеры этилен, полиэтилен, поликарбонаты, бисфенол, этаноламины, ацетон, фенол. Это единственный российский производитель севилена, поликарбонатов и бисфенола А, а также один из крупнейших российских производителей полиэтиленов высокой и низкой плотности.

Как горел завод в Казани: смотрите видео

А 20 января неизвестные добрые дроны посетили еще одно предприятие – авиазавод имени Горбунова. Это одно из крупнейших предприятий российской авиапромышленности. Завод специализируется на производстве стратегических бомбардировщиков Ту-160 и гражданских лайнеров Ту-204.

Алексин, Тульская область

Также 14 января горячо было и в Тульской области. Силы обороны и СБУ успешно атаковали химический комбинат в городе Алексин. После атаки там вспыхнул масштабный пожар.

Однако последствия атаки доподлинно неизвестны.

Кузьмино-Гать, Тамбовская область

16 января очень горячо было в Тамбовской области вблизи села Кузьмино-Гать. Там беспилотники прилетели к пороховому заводу.

Он является одним из важнейших объектов российского ВПК, ведь на заводе производят порохи, что используют для различных видов стрелкового оружия, артиллерии и РСЗО. Также там изготавливают колоксилин, который применяют при изготовлении взрывчатки.

Взрывы в Тамбовской области: смотрите видео

Смоленск, Смоленская область

21 января украинские беспилотники успешно "были сбиты" Смоленским авиационным заводом. Сейчас этот завод активно занимается ремонтом и модернизацией истребителей Су-25. Поэтому удар по этому объекту является и абсолютно законным, и необходимым.

Брянск, Брянская область

24 января несколько украинских беспилотников передали пламенный привет едва ли не крупнейшему в России производителю микроэлектроники – заводу "КремнийЭл". Уже традиционно, после удара там также возник пожар.

Пожар на "КремнийЭл": смотрите видео

90% продукции, которую производил этот завод, поставляли российской армии. После нескольких точных попаданий "обломков" завод временно приостановил работу.

"Минус" аэродромы и несколько десятков "Шахедов"

Балтимор, Воронежская область

2 января россияне заявили об очередном украинском ударе по аэродрому Балтимор, а еще через 2 дня – о повторной атаке.

Последствия атак неизвестны, однако стоит отметить, что на этом аэродроме дислоцируется 47-й бомбардировочный авиационный полк 105 смешанной авиационной дивизии. Основной тип самолетов, которые там расположены, – Су-34.

Миллерово, Ростовская область

5 января россияне заявили об украинской атаке на аэродром Миллерово, который активно использует боевая российская авиация, в частности та, которая сбрасывает управляемые авиабомбы на украинские города и села.

Последствия этой атаки неизвестны. Однако российские аэродромы вблизи украинских границ являются регулярными целями для Украины.

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Великая Чернь, Орловская область

26 января состоялась одна из самых феерических атак украинских сил на территории России. В Орловской области удалось поразить склад с ударными дронами, в частности "Шахедами". В результате попадания возник пожар и долго детонировали боевые части дронов.

По информации из российских источников, в результате атаки было по меньшей мере уничтожено:

24 единицы БПЛА "Герань-2";

44 единицы боевых частей к российскому варианту иранских дронов "Шахед";

30 единиц БПЛА "Пародия";

3,2 тонны топлива для беспилотников.

Изменят ли войну удары дронами по России

Российско-украинская война превратилась в войну на истощение, в которой без дополнительных действий стране с меньшим количеством живой силы и техники не победить. Систематические уничтожения оккупантов на фронте уже приводят к тому, что у россиян возникают проблемы с личным составом, потому что количество уничтоженных в 1,5 раза превышает количество мобилизованных.

Однако даже несмотря на это у врага еще есть силы и средства для, хоть и медленных, но продвижений. И это хорошо видно из ситуации на фронте.

Поэтому удары во вражеский тыл – это один из лучших способов истощить врага. Лишить его топлива для танков и основного источника продуктов, уничтожить места ремонта авиации и заводы ВПК – все это помогает ослабить армию.

Конечно, удары в течение января 2025 года не стоит считать панацеей, которая уже изменила ситуацию. Такие удары имеют накопительный эффект. Очевидно, война перешла на новый этап, когда Украина начала делать большую ставку на удары по вражескому тылу.

Интересно, что основной акцент Украина делает на атаках по нефтяной промышленности России. Это не только об "обескровливании" армии, но и об ударе по российской экономике. Параллельно с этими ударами президент США Дональд Трамп пытается договориться с Саудовской Аравией о снижении цен на нефть, чтобы ударить по российской экономике и уменьшить возможности врага вести войну.

Кажется, февраль в России будет не менее жарким, хотя и на календаре все еще зима.