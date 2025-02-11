Пошкодження на "промисловому підприємстві" підтвердив губернатор регіону Роман Бусаргін, передає 24 Канал. Щоправда, посадовець не уточнив, про яке саме підприємство в Саратові йдеться.

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Що відомо про атаку

За словами Бусаргіна, Саратовську область атакували українські безпілотники, декілька дронів збила російська ППО. У місцях можливого падіння уламків працюють оперативні служби.

Натомість російські телеграм-канали писали про ураження місцевого НПЗ, який входить до структури "Роснєфті". Там розпочалася пожежа.

У міноборони держави-агресора вже відзвітували – протягом ночі там буцімто перехопили й знищили 40 українських БпЛА. З них 18 – у Саратовській області, а також 13 – у Ростовській, 6 – у Брянській, 2 – у Волгоградській і 1 – у Бєлгородській області.

Що кажуть у ЦПД

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що Саратовський НПЗ – один із ключових об’єктів паливної інфраструктури ворога. Його потужність перероблення сягає 7 мільйонів тонн нафти на рік.

Завод відіграє важливу роль у забезпеченні армії Росії паливом. Ще під час Другої світової війни він був критичним для військової логістики, а сьогодні залишається важливим елементом паливного постачання,

– написав лейтенант.

Пожежа на Саратовському НПЗ: дивіться відео

До слова, цієї ночі, 11 лютого, Росія атакувала газову інфраструктуру України. За повідомленням Полтавської ОВА, без газопостачання залишилися 9 населених пунктів Миргородського району. Також із метою мінімізації можливих наслідків для енергосистеми були застосовані екстрені обмеження електроенергії.