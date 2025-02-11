Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міністра енергетики України Германа Галущенка. Відомо, що газова інфраструктура постраждала на Полтавщині.

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Частина Полтавщини залишилася без газопостачання

"Відбувається чергова атака на енергосистему України. Вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Станом на ранок енергетика продовжує залишатись під прицілом", – написав міністр енергетики вранці 11 лютого.

Герман Галущенко повідомив, що з метою мінімізації можливих наслідків для енергосистеми були застосовані екстрені обмеження електроенергії.

Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватися наслідки. Слідкуйте за офіційними повідомленнями,

– додав він.

За повідомленням Полтавської ОВА, унаслідок ракетного удару без газопостачання залишилися 9 населених пунктів Миргородського району.

Влада Полтавщини також наголосила, що влучань в об'єкти цивільної інфраструктури, на щастя, не було.