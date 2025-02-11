Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міністра енергетики України Германа Галущенка. Відомо, що газова інфраструктура постраждала на Полтавщині.
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Частина Полтавщини залишилася без газопостачання
"Відбувається чергова атака на енергосистему України. Вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Станом на ранок енергетика продовжує залишатись під прицілом", – написав міністр енергетики вранці 11 лютого.
Герман Галущенко повідомив, що з метою мінімізації можливих наслідків для енергосистеми були застосовані екстрені обмеження електроенергії.
Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватися наслідки. Слідкуйте за офіційними повідомленнями,
– додав він.
За повідомленням Полтавської ОВА, унаслідок ракетного удару без газопостачання залишилися 9 населених пунктів Миргородського району.
Влада Полтавщини також наголосила, що влучань в об'єкти цивільної інфраструктури, на щастя, не було.