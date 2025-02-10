У ніч проти 10 лютого загарбники поцілили дроном по автостоянці у житловому кварталі Сум. Внаслідок атаки спалахнула сильна пожежа, загорілися автівки та повилітали вікна в багатоквартирних будинках, передає 24 Канал.
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Одеська область – робота ППО по ворожому БпЛА!
Херсонська, Миколаївська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
БпЛА заходять в повітряний простій Херсонщини з ТОТ, курс – північно-західний (Миколаївщина).
Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА для Сумської і Чернігівської областей.
БпЛА перебують на півночі Сумщини, курс – південно-західний – на Чернігівщину.