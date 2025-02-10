У ніч проти 10 лютого загарбники поцілили дроном по автостоянці у житловому кварталі Сум. Внаслідок атаки спалахнула сильна пожежа, загорілися автівки та повилітали вікна в багатоквартирних будинках, передає 24 Канал.

Дивіться також Росіяни вперше використали новий дрон "Изделие-54": командир назвав підступну мету ворога

20:12, 10 лютого Одеська область – робота ППО по ворожому БпЛА!

20:03, 10 лютого Херсонська, Миколаївська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

БпЛА заходять в повітряний простій Херсонщини з ТОТ, курс – північно-західний (Миколаївщина).