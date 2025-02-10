В ночь на 10 февраля захватчики попали дроном по автостоянке в жилом квартале Сум. В результате атаки вспыхнул сильный пожар, загорелись машины и повылетали окна в многоквартирных домах, передает 24 Канал.
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Одесская область – работа ПВО по вражескому БпЛА!
Херсонская, Николаевская области – угроза применения врагом ударных БпЛА!
БпЛА заходят в воздушный простой Херсонщины с ТОТ, курс – северо-западный (Николаевщина).
Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом ударных БпЛА для Сумской и Черниговской областей.
БпЛА находятся на севере Сумщины, курс – юго-западный – на Черниговщину.