В ночь на 10 февраля захватчики попали дроном по автостоянке в жилом квартале Сум. В результате атаки вспыхнул сильный пожар, загорелись машины и повылетали окна в многоквартирных домах, передает 24 Канал.

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20:12, 10 февраля Одесская область – работа ПВО по вражескому БпЛА!

20:03, 10 февраля Херсонская, Николаевская области – угроза применения врагом ударных БпЛА!

БпЛА заходят в воздушный простой Херсонщины с ТОТ, курс – северо-западный (Николаевщина).