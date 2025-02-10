Сами оккупанты заявляют, что в дрон якобы интегрированы системы искусственного интеллекта. Какие задачи с помощью этого вооружения выполняют российские войска, об этом 24 Каналу рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

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Какие задачи выполняет новый российский дрон

Новый дрон "Изделие-54" создан прежде всего для того, чтобы терроризировать гражданское население. Боевой части этого дрона недостаточно для нанесения серьезного ущерба тому или иному военному объекту.

Впрочем, оккупанты массово изготавливают такие борта для ударов по энергетике, а также террора гражданского населения,

– отметил командир полка "Ахиллес".

Эти дроны россияне хаотично запускают по городам, которые расположены неподалеку от зоны проведения боевых действий. Российские войска терроризируют гражданских для того, чтобы украинцы выезжали из своих городов и поселков. Оккупанты понимают, что национальное сопротивление не дает им возможности получить желаемых результатов на поле боя.

Российские пилоты, в частности FPV-дронов, которые имеют слабый налет, для получения опыта захода в цели тренируются на гражданских. В частности, это касается Херсонщины.

Противник работает как в информационных компаниях, так и путем прямого террора, чтобы в дальнейшем люди принимали решение о выезде из своих городов, которые расположены достаточно далеко от линии боевого соприкосновения, и из государства в целом,

– сказал Федоренко.

Однако этот манёвр также не удастся. Ведь средства радиотехнической разведки Сил обороны и средства беспилотных систем сейчас эффективно обнаруживают беспилотники противника и наносят по ним огневое поражение.

Конечно, из 10 дронов один долетит. Поэтому призываю людей, не пренебрегать правилами безопасности. Когда раздается воздушная тревога, обязательно займите безопасное место,

– добавил командир полка "Ахиллес".

К слову, Россия устанавливает специальные антидронные сетки на важных маршрутах поставки, чтобы защититься от атак FPV-дронов и сбросов. Этот недорогой способ усложняет работу операторам дронов и снижает эффективность атак на технику и грузы.