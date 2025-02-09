Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express. Отмечается, что испытания нового беспилотника стартовали еще зимой 2023 года.

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Какие харакетристики нового дрона "Италмас"

Новый дрон-камикадзе "Италмас" Россия показала еще в сентябре 2023 года – его создал производитель беспилотников "Ланцет". Этот БпЛА должен был получить значительно лучшие тактико-технические характеристики, а по виду и способу пуска напоминать "Шахед".

Россияне начали применять дрон "Италмас" на фронте / Фото: Defense Express

Уже в октябре 2023 года, после того, как враг впервые показал "Италмас" на видео, россияне стали говорить о первых применениях нового вооружения. Однако, по словам аналитиков, первыми об этом писали так называемые российские "военкоры", поэтому убедительных доказательств сначала получить не удалось.

Дальность действия дрона "Италмас" составляет около 200 километров, а масса боевой части – десятки килограммов. Также сами россияне заявляли, что в дрон якобы интегрированы системы искусственного интеллекта.

Как выглядит новая российская разработка / Фото: Социально-бытовой журнал "Водограй"