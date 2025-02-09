Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express. Зазначається, що випробування нового безпілотника стартували ще взимку 2023 року.

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Які харакетристики нового дрона "Италмас"

Новий дрон-камікадзе "Италмас" Росія показала ще у вересні 2023 року – його створив виробник безпілотників "Ланцет". Цей БпЛА повинен був отримати значно кращі тактико-технічні характеристики, а за виглядом і способом пуску нагадувати "Шахед".

Росіяни почали застосовувати дрон "Италмас" на фронті / Фото: Defense Express

Вже в жовтні 2023 року, після того, як ворог вперше показав "Италмас" на відео, росіяни стали говорити про перші застосування нового озброєння. Однак, за словами аналітиків, першими про це писали так звані російські "воєнкори", тому переконливих доказів спочатку отримати не вдалось.

Дальність дії дрона "Италмас" становить близько 200 кілометрів, а маса бойової частини – десятки кілограмів. Також самі росіяни заявляли, що у дрон нібито інтегровані системи штучного інтелекту.

Як виглядає нова російська розробка / Фото: Соціально-Побутовий Журнал "Водограй"