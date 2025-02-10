Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко. Успешную работу ударного беспилотника удалось зафиксировать на видео.

Смотрите также Как погода помогает сдерживать врага у реки Оскол: рассказали в ОСУВ "Хортица"

Быстрая победа над вражеским БпЛА

Украинские военные быстро вычислили траекторию полета вражеского дрона-разведчика и сделали все возможное, чтобы враг с его помощью не контролировал ситуацию и не узнал нужную ему информацию. Россияне пытались столкнуться с нашим ударным дроном в лобовом таране, но у них не было шансов удержать контроль.

Украинский ударный БпЛА значительно повредил российский дрон. Он не выдержал такого удара и разбился о землю.

Ударный БпЛА продемонстрировал устойчивость и мощь, нанеся критические повреждения вражескому беспилотнику и продолжив свою миссию,

– написал Пивненко.

Борьба украинского и российского БпЛА: смотрите видео

Украинские дроны показывают хорошие результаты на поле боя

Как ранее сообщал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, Украина продолжает наращивать количество беспилотных систем и РЭБ. Наши дроны на фронте уничтожили более 66% российской техники. Среди БпЛА, которые активно и успешно используют украинские защитники, есть как FPV, так и дроны-камикадзе. Из-за того, что подразделения успешно используют БпЛА, эту сферу будут в дальнейшем развивать в украинском войске.