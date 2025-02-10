Про це пише 24 Канал з посиланням на командувача Національної гвардії України Олександра Півненка. Успішну роботу ударного безпілотника вдалося зафіксувати на відео.

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Швидка перемога над ворожим БпЛА

Українські військові швидко вирахували траєкторію польоту ворожого дрона-розвідника і зробили все можливе, аби ворог з його допомогою не контролював ситуацію та не дізнався потрібну йому інформацію. Росіяни намагалися зіштовхнутися з нашим ударним дроном в лобовому тарані, але в них не було шансів втримати контроль.

Український ударний БпЛА значно пошкодив російський дрон. Він не витримав такого удару і розбився об землю.

Ударний БпЛА продемонстрував стійкість і міць, завдавши критичних пошкоджень ворожому безпілотнику та продовживши свою місію,

– написав Півненко.

Боротьба українського та російського БпЛА: дивіться відео

Українські дрони показують хороші результати на полі бою

Як раніше повідомляв головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, Україна продовжує нарощувати кількість безпілотних систем і РЕБ. Наші дрони на фронті знищили понад 66% російської техніки. Серед БпЛА, які активно та успішно використовують українські захисники, є як FPV, так і дрони-камікадзе. Через те, що підрозділи успішно використовують БпЛА, цю сферу будуть надалі розвивати в українському війську.