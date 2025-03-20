Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя областной военной администрации Андрея Райковича и ГСЧС Украины.

Важно Самая массированная атака на Кропивницкий – налетели более 20 дронов: что известно о последствиях

Что известно о пострадавших в Кропивницком

В ночь на 20 марта российская армия цинично атаковала город более чем двумя десятками ударных дронов. Взрывы раздавались в разных районах города, и, к сожалению, есть пострадавшие.

Как сообщил Райкович, обошлось без жертв, однако есть пострадавшие. Так, врачи областной больницы и скорой оперативно оказали первую неотложную помощь. Проведено несколько оперативных вмешательств.

В общем, в результате атаки пострадали 8 человек, среди них – один ребенок. Известно, что 3 пострадавших госпитализировали, состояние одного оценивают как тяжелое. Райкович в комментарии Суспильному сообщил, что пострадавшего оперируют, ведь он получил 90% ожогов поверхности тела.

В результате ночной атаки повреждена исключительно гражданская инфраструктура. Так, повреждены жилые дома в нескольких районах: выбиты окна, разрушены балконы, получили повреждения конструкции.

Во время ночной атаки также была повреждена инфраструктура Укрзализныци. На сейчас движение поездов уже восстановлено.