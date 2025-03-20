Ночью 20 марта Кропивницкий пережил самую массированную атаку за время войны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Кировоградскую ОГА.

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Обошлось без пострадавших

Андрей Райкович рассказал, что в результате вражеского обстрела разбиты мирные жилые дома: частный сектор, многоэтажки.

Как издевательство – вражеские дроны попали по улице Мира,

– говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без жертв, однако есть раненые, среди них – ребенок.

Врачи оперативно оказывают первую неотложную помощь. Проведено несколько операций.

На месте провел заседание оперативного штаба. Приняли решение о развертывании передвижного пункта несокрушимости. Утром все коммунальные службы города будут работать над ликвидацией последствий.

Последствия атаки / Фото Андрея Райковича

Что будет с движением поездов

В Укрзализныце рассказали, что движение поездов через станцию Кропивницкий восстановлено, напряжение есть, все повреждения устранили

Всех пассажиров на вокзале Кропивницкого с билетами на поезд №53/253 Днепр, Кривой Рог – Одесса, который уже следует объездным маршрутом, пригласили на борт поезда №7 Харьков – Одесса. Посадку осуществляют по текущим билетам.