Ночью 20 марта Кропивницкий пережил самую массированную атаку за время войны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Кировоградскую ОГА.
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Обошлось без пострадавших
Андрей Райкович рассказал, что в результате вражеского обстрела разбиты мирные жилые дома: частный сектор, многоэтажки.
Как издевательство – вражеские дроны попали по улице Мира,
– говорится в сообщении.
К счастью, обошлось без жертв, однако есть раненые, среди них – ребенок.
Врачи оперативно оказывают первую неотложную помощь. Проведено несколько операций.
На месте провел заседание оперативного штаба. Приняли решение о развертывании передвижного пункта несокрушимости. Утром все коммунальные службы города будут работать над ликвидацией последствий.
Последствия атаки / Фото Андрея Райковича
Что будет с движением поездов
В Укрзализныце рассказали, что движение поездов через станцию Кропивницкий восстановлено, напряжение есть, все повреждения устранили
Всех пассажиров на вокзале Кропивницкого с билетами на поезд №53/253 Днепр, Кривой Рог – Одесса, который уже следует объездным маршрутом, пригласили на борт поезда №7 Харьков – Одесса. Посадку осуществляют по текущим билетам.