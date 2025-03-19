Россия устроила террор против украинцев вечером 19 марта. Примерно в одно и то же время оккупанты обстреляли несколько городов, в частности Кривой Рог и Кропивницкий, а также Купянск.

Смотрите также Враг массированно атакует Купянск с авиации: по городу ударили десятками КАБов

Что известно об атаке на Славянск 19 марта

Сейчас официальные детали есть только от ГСЧС.

Есть попадания после обстрела. По предварительной информации, завалов нет. Информации об оказании помощи спасателями пострадавшим людям не было,

– коротко рассказал Суспильному представитель управления ГСЧС в Донецкой области Станислав Балдин.

Также в ГСЧС говорят о пожаре после попадания. В Донецкой ОВА пока не приводили подробностей.

Впрочем, ситуация меняется и становится известно все больше. Например, корреспондент "Донбас.Реалии" Сергей Горбатенко информирует, что частично разрушены и повреждены сооружения и жилые дома. А очевидцы сообщают о раненых.

В телеграм-каналах пишут, что раненых много. Враг мог атаковать ударными дронами со шрапнелью и КАБами. Также в сети распространяют видео, где слышно пролет беспилотника.

Справка. Шрапнель – боеприпас, который при взрыве разбрасывает множество мелких элементов, например шарики или дротики. Поэтому количество жертв от удара шрапнелью больше, чем от обычного боеприпаса.

Последствия атаки на Славянск 19 марта: смотрите видео от "Радио Свободы"

Тревогу в Донецкой области объявили в 20:43. Мониторинговые каналы сообщили, что дронов со шрапнелью могло быть 5.