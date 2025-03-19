Росія влаштувала терор проти українців увечері 19 березня. Приблизно в один і той же час окупанти обстріляли декілька міст, зокрема Кривий Ріг і Кропивницький, а також Куп'янськ.

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Що відомо про атаку на Слов'янськ 19 березня

Наразі офіційні деталі є тільки від ДСНС.

Є влучання після обстрілу. За попередньою інформацією, завалів немає. Інформації про надання допомоги рятувальниками потерпілим людям не було,

– коротко розповів Суспільному речник управління ДСНС у Донецькій області Станіслав Балдін.

Також у ДСНС кажуть про пожежу після влучання. В Донецькій ОВА поки не наводили подробиць.

Утім, ситуація змінюється та стає відомо дедалі більше. Наприклад, кореспондент "Донбас.Реалії" Сергій Горбатенко інформує, що частково зруйновано та пошкоджено споруди і житлові будинки. А очевидці повідомляють про поранених.

У телеграм-каналах пишуть, що поранених багато. Ворог міг атакувати ударними дронами зі шрапнеллю та КАБами. Також у мережі поширюють відео, де чутно проліт безпілотника.

Довідка. Шрапнель – боєприпас, який під час вибуху розкидає безліч дрібних елементів, як-от кульки чи дротики. Тому кількість жертв від удару шрапнеллю більша, ніж від звичайного боєприпасу.

Наслідки атаки на Слов'янськ 19 березня: дивіться відео від "Радіо Свободи"

Тривогу на Донеччині оголосили о 20:43. Моніторингові канали повідомили, що дронів зі шрапнеллю могло бути 5.