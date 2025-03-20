Россия ночью 20 марта массированно атакует Кропивницкий. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Кировоградскую ОВА.

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Под прицелом – жилые кварталы

Председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович рассказал, что враг атакует жилые микрорайоны города. Под ударом Новониколаевка, Балашовка.

В воздухе еще вражеские БпЛА. Прошу всех не паниковать и максимально быть в безопасности,

– написал он.

Райкович отметил, что все службы работают. Также председатель ОВА призвал раненых обращаться в больницы. Все больницы города готовы принимать.

Сейчас о пострадавших не сообщали. Зато корреспонденты Общественного рассказали о том, что в городе прозвучало более 30 взрывов.

Повреждена железная дорога

В результате обстрелов Кировоградщины есть повреждения инфраструктуры Укрзализныци. Оценить их и начать восстановление смогут после объявления отбоя воздушной тревоги.

Из соображений безопасности изменили маршруты движения для ряда поездов:

№53 Днепр – Одесса;

№92/60 Одесса – Харьков/Краматорск;

№7 Харьков – Одесса;

№128 Львов – Запорожье;

№52 Одесса – Запорожье.

Задержки будут не менее 3 часов, однако ни один рейс дальнего следования не отменяют, а к станциям на Кировоградщине, которые наши поезда будут вынуждены обойти, довезут утренние пригородные поезда и дополнительные шаттлы.

Рейс №790 Кропивницкий-Киев по причинам безопасности отправится только после осмотра и анализа повреждений инфраструктуры, сейчас все пассажиры и бригада находятся в укрытии.

Помните, во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях или хотя бы пользоваться правилом двух стен. Не стоит пренебрегать собственной безопасностью и игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь обычная осторожность может сохранить жизнь.