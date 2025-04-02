Загалом війська ворога зменшилися уже на понад 918 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати Росії станом на 2 квітня

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:

  • особового складу – близько 918 180 (+1410),
  • танків – 10 515 (+10),
  • бойових броньованих машин – 21 880 (+24),
  • артилерійських систем – 25 576 (+24),
  • РСЗВ – 1 347 (+0),
  • засобів ППО – 1 123 (+0),
  • літаків – 370 (+0),
  • гелікоптерів – 335 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 31 505 (+43),
  • крилатих ракет – 3 123 (+0),
  • кораблів/катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 42 687 (+41),
  • спеціальної техніки – 3 787 (+0).

Втрати Росії 2 квітня

Втрати ворога на 2 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ