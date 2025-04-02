В целом войска врага уменьшились уже более чем на 918 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери России по состоянию на 2 апреля
С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла:
- личного состава – около 918 180 (+1410),
- танков – 10 515 (+10),
- боевых бронированных машин – 21 880 (+24),
- артиллерийских систем – 25 576 (+24),
- РСЗО – 1 347 (+0),
- средств ПВО – 1 123 (+0),
- самолетов – 370 (+0),
- вертолетов – 335 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 31 505 (+43),
- крылатых ракет – 3 123 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 42 687 (+41),
- специальной техники – 3 787 (+0).
Потери врага на 2 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ