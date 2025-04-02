Диктатор пытается воспользоваться лояльностью Дональда Трампа, чтобы принудить Украину к капитуляции. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий.

Интересно Осенью 2022 года Россия была готова применить ядерное оружие против Украины, – NYT

О проблемах в российской армии

Россияне начали использовать ослов на поле боя из-за острой нехватки военной техники. У них настоящая катастрофа с танками, артиллерией и другим вооружением. Людей они еще набирают немало, но их потери значительно больше, чем количество новобранцев, подписывающих контракты.

По словам Дикого, российская армия постепенно теряет боеспособность, и это видно на фронте. Их атаки значительно уменьшились, а результативность приближается к нулю.

Почему россияне активизировались на фронте

И вдруг, на последней неделе, наблюдается новый всплеск активности по всему фронту. Возник вопрос: что же произошло. У России не появились новые резервы, и не произошло значительного пополнения. То есть армия не стала сильнее, но они увеличили свою активность.

Это свидетельствует о том, что им был отдан политический приказ, что может сделать только один человек – их диктатор. Он приказал продолжать наступление, несмотря на большие потери и состояние армии,

– подчеркнул ветеран российско-украинской войны.

Этот приказ, вероятно, связан с переговорами. Путин пытается использовать фактор Дональда Трампа и рассчитывает на то, что Россия, теперь имея мощного союзника, сможет нажать на Украину.

Россиянам нужно создать впечатление, что они снова перехватили инициативу. Это похоже на ситуацию, которая была осенью 2024 года, когда мы вынуждены были отступать, но взимали с врага высокую цену за каждый километр украинской земли.

Сейчас ситуация изменилась, но России важно снова создать образ того, что они наступают на всем фронте, а украинцы только обороняются. Это часть их стратегии, чтобы заставить нас согласиться на капитуляцию, мол, "пока они еще могут предложить какие-то условия".

Они готовы на штурмы на всех направлениях. Учитывая политическую логику Путина, я даже не удивлюсь, если их погонят с левого на правый берег Днепра,

– отметил Евгений Дикий.

С военной точки зрения это абсолютно бессмысленно, но для имитации военных действий с политическим давлением – вполне возможный вариант.