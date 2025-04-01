Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 216 боевых столкновений. Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте 1 апреля

На Харьковском направлении украинские защитники остановили семь атак противника в районе Волчанска.

Враг атаковал в районе Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Песчаного, Новой Кругляковки, Петропавловки и неподалеку Загрызово, Степной Новоселовки.

Девять раз оккупанты атаковали на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 26 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Надежды, Дибровы, Колодезей, в направлениях Нового, Серебрянки, Торского, Зеленой Долины и Новомихайловки.

Оккупанты активизировались на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении враг трижды атаковал позиции украинских защитников вблизи Ивано-Дарьевки и Белогоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений в районе Часового Яра и в направлении Предтечино.

Семь боестолкновений произошло на Краматорском направлении: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 19 атак в районах Торецка и Щербиновки.

Россияне совершили 19 атак на Торецком направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении Силы обороны остановили 79 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Елизаветовка, Лисовка, Калиновое, Удачное, Зеленое, Шевченко, Котлиное, Сергеевка, Новосергиевка, Новоалександровка, Успеновка, Серебряное, Котляровка, Богдановка, Андреевка, Алексеевка и в направлениях Троицкого и Орехового.

Самая тяжелая ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении украинские бойцы остановили 12 атак позиций наших войск вблизи Константинополя, Бурлацкого, Днепроэнергии и в направлении Разлива.

Враг 12 раз атаковал на Новопавловском направлении: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили 10 атак вблизи Новоселки, Привольного и в направлении Свободного Поля и Новополя.

На Гуляйпольском направлении возросло количество штурмов: смотрите на карте

На Ореховском направлении враг девять раз атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Малые Щербаки, Лобково, Щербаки, Каменское и Новоданиловка.

Россияне атакуют на Ореховском направлении: смотрите на карте

На Приднепровском направлении агрессор проводил одно наступательное действие, успеха не имел.

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки остановили 27 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 37 авиационных ударов с применением 36 управляемых бомб, а также совершил 266 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности восемь – из реактивных систем залпового огня.

Какая ситуация в Курской области: смотрите на карте

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, что ранее в тактической группе "Угледар" сообщили, что российские войска увеличили количество штурмов из-за ухудшения погодных условий. Там отметили, что дождь мешает украинским защитникам использовать разведывательные и ударные БпЛА.