Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник нанес 101 авиаудар и около 5500 обстрелов.

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Какова ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло 7 боестолкновений возле населенных пунктов Волчанск, Красное Первое, Каменка и Липцы.

На Купянском направлении враг атаковал 11 раз. Силы обороны отражали штурмы россиян в районах Песчаного, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Загрызово.

На Лиманском направлении произошло 17 атак, противник пытался продвинуться в сторону Торского, Нового, Мирного, Новомихайловки и Зеленой Долины.

Боевые действия вблизи Лимана: смотрите карту

На Северском направлении враг атаковал вблизи Белогоровки, Ивано-Дарьевки и в сторону Верхнекаменского и Серебрянки. Там произошло 15 боестолкновений.

Россияне штурмовали Северское направление: карта боевых действий

На Краматорском направлении ВСУ успешно справились со штурмом оккупантов в районах населенных пунктов Часов Яр, Курдюмовка и в сторону Предтечино.

На Торецком направлении россияне совершили 14 атак в районах Леонидовки, Дачного, Щербиновки, Торецка и в сторону Дилиевки.

На Покровском направлении защитники остановили 64 вражеские атаки агрессора возле населенных пунктов Калиновое, Тарасовка, Березовка, Зеленое, Котлиное, Александрополь, Серебряное, Водяное Второе, Елизаветовка, Лысовка, Удачное, Новоалександровка, Андреевка, а также в сторону Богдановки, Новосергиевки, Романовки и Покровска.

Ситуация на Покровском направлении: показываем на карте

На Новопавловском направлении отражено 8 штурмов россиян в районах населенных пунктов Константинополь и Разлив.

На Гуляйпольском направлении противник пять раз атаковал позиции ВСУ вблизи Привольного и в сторону Новополя

На Ореховском направлении оккупанты провели пять атак в сторону Новоданиловки и Степного.

На Приднепровском направлении враг безрезультатно атаковал украинские позиции четыре раза.

На Курском направлении за сутки произошло 18 боестолкновений. Российские войска нанес 265 артиллерийских обстрелов, из них два – из реактивных систем залпового огня, а 27 раз ударил с авиации.

Несмотря на подавляющие силы противника украинская авиация, ракетные войска и артиллерия смогли нанести удар по пяти районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врагов. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1410 российских захватчиков. Также воины обезвредили десять танков, 24 боевые бронированные машины, 24 артиллерийские системы, 43 БпЛА и 41 единицу автотехники.