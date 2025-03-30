Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Когда и зачем Россия хотела ударить ядеркой по Украине

Враг боялся, что Силы обороны могут пойти на Юг, в Крым. И был готов на безумный шаг – ударить ядерным оружием.

В октябре 2022-го американская разведка подслушала разговор командующего российскими войсками в Украине генерала Сергея Суровикина. Он говорил о том, что Россия действительно готова пойти на отчаянный шаг: использовать тактическое ядерное оружие, чтобы не дать украинцам пересечь Днепр и прорваться в Крым,

– сказано в статье.