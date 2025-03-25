Мир снова оказался на пороге ядерного напряжения. Государства, которые ранее придерживались пацифистских подходов, теперь вынуждены пересматривать свои позиции из-за изменения геополитического баланса – в частности Германия и Япония.

В Германии с 1983 года размещено около 20 американских ядерных бомб B61 на авиабазе Бюхель, примерно в 100 километрах от Франкфурта, пишет издание Financial Times, которое проанализировало состояние подготовки к ядерному статусу в ряде стран Европы и Азии.

О ядерном оружии вспоминает и Украина, которая более тридцати лет назад добровольно отказалась от третьего по величине ядерного арсенала в мире в обмен на гарантии безопасности. Однако российская агрессия показала, что международные договоренности не всегда работают.

Какие страны могут стать ядерными и сможет ли Украина вернуться к ядерному статусу – читайте в материале 24 Канала.

Отказ США от гарантий безопасности

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом его команда взялась кардинально пересматривать внешнюю политику, в частности ослабляя безоговорочную поддержку европейских союзников. Еще с 1960-х США гарантировали безопасность Западной Европы под своим "ядерным зонтиком", что помогало сохранять баланс сил во время холодной войны и сдерживало распространение ядерного оружия в регионе.

Теперь же эта система гарантий оказалась под вопросом.

Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года признает только пять официальных ядерных государств: США, Россию (как правопреемницу СССР), Китай, Великобританию и Францию.

В то же время ядерным оружием обладают также Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль (который официально этого не подтверждает).

В прошлом ядерные программы разрабатывали и другие страны, в частности Бразилия, Египет, Испания, Швеция и Южная Африка, но впоследствии они были свернуты из-за высокой стоимости и международного давления.

Что в Украине с ядерным оружием В 1994 году Украина отказалась от третьего по величине ядерного арсенала в мире, подписав Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В то же время действовал Будапештский меморандум, где США, Великобритания и Россия гарантировали безопасность Украины в обмен на ее безъядерный статус. Но эти гарантии оказались скорее символическими – юридических механизмов защиты в случае угрозы не было.



В октябре 2024 года президент Владимир Зеленский заявил в Брюсселе, что Украине нужны реальные гарантии безопасности, поскольку Будапештский меморандум не сработал. Российские СМИ сразу раздули это в пропаганде, а немецкое издание Bild даже написало, что Украина может восстановить ядерный потенциал за несколько недель. Это вызвало резонанс, хотя никаких подтверждений этой информации нет.



Украина имеет научно-технический потенциал, но восстановление ядерного оружия – крайне сложная задача. Основные преграды следующие:



• отсутствие инфраструктуры для производства боеголовок;

• огромные расходы – нужны миллиарды долларов и годы работы;

• международная изоляция и потеря поддержки Запада в случае выхода из ДНЯО.

Слухи о ядерном оружии выгодны России – это позволяет ей оправдывать свою агрессию и давить на Запад. Официальный Киев неоднократно опровергал эти заявления. Зеленский прямо сказал: "Мы не производим ядерное оружие. Пожалуйста, не продвигайте эти месседжи".

Прошло 30 лет, а безопасность Украины все еще зависит не от меморандумов, а от реальной военной поддержки. Возвращение к ядерному статусу же маловероятно из-за международных обязательств, экономических и технических барьеров.

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В то же время Иран продолжает развивать военную ядерную программу. Кроме того, в ряде стран размещено чужеземное ядерное оружие: в Германии – американское, а в Беларуси – российское. Американское издание рассмотрело, какие дискуссии о ядерном оружии ведутся в разных странах.



Ядерный клуб / Инфографика Federation of American Scientists

Германия

В 2023 году Германия окончательно закрыла свою последнюю АЭС, но вопрос ядерного оружия снова оказался в центре внимания. Вероятный будущий канцлер Фридрих Мерц категорически отрицает возможность создания собственного ядерного арсенала, однако планирует вкладывать средства в развитие ядерной энергетики. Это позволит стране оставаться на "пороговом" уровне – то есть не иметь ядерного оружия, но в случае необходимости быстро получить необходимые технологии для его создания.

Кроме того, Мерц намерен вести переговоры с Францией и Великобританией о включении Германии в их "ядерный зонтик", поскольку доверие к США в этом вопросе уменьшается.

Президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно предлагал подобные инициативы, однако ранее они отклонялись Берлином. Сейчас же идея, похоже, нашла поддержку.



Ядерный арсенал США в Европе / Инфографика Federation of American Scientists

Япония

Япония обладает значительным ядерным потенциалом: в стране работает 13 реакторов на шести электростанциях, а еще 20 могут быть запущены. Она накопила достаточное количество плутония для создания нескольких тысяч ядерных боеголовок.

Однако из-за исторического контекста – Япония является единственной страной, которая подверглась ядерной бомбардировке – вопрос разработки ядерного оружия остается табу.



Несмотря на это, некоторые ультраправые политики все же поднимают эту тему, а юридически этот вопрос можно согласовать со статьей 9 конституции, которая запрещает стране вести войны.

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Южная Корея

Южная Корея не имеет порогового статуса, поскольку не обладает достаточными запасами ядерного материала. При этом ядерная энергетика обеспечивает около 30% потребностей страны.

Сеул полностью полагается на американский "ядерный зонтик", но в последнее время в правительстве обсуждается возможность разработки собственного ядерного оружия. Министр иностранных дел Чо Тхэ Юль заявил, что страна должна быть готова к любым сценариям.

Польша

Польша активно поднимает тему ядерного оружия. В марте 2025 года премьер-министр Дональд Туск заявил, что страна нуждается в ядерном арсенале – своем или французском.

Президент Анджей Дуда, со своей стороны, поддержал идею размещения американского ядерного оружия на польской территории. Впрочем, создание собственного ядерного потенциала – задача не на один десяток лет, ведь Польша пока не имеет даже собственной ядерной энергетики.

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Какие глобальные последствия пересмотра "ядерного клуба"

Угроза новой гонки ядерных вооружений становится все более реальной. Отказ США от традиционных гарантий безопасности заставляет страны искать альтернативные способы защиты. И поэтому некоторые из них рассматривают возможность развития собственных ядерных программ, что может привести к значительному расширению "ядерного клуба".

В статье Financial Times говорится о том, что количество ядерных государств может вырасти с девяти до 15 – 25, что существенно повысит риск глобального ядерного конфликта. В этих условиях международное сообщество должно найти новые механизмы контроля за ядерным вооружением и укрепить дипломатические усилия для предотвращения дальнейшей эскалации и угроз со стороны недемократических режимов.