17 октября из далекого прошлого снова достали тему о ядерном оружии для Украины. 24 Канал рассказывает об очередном медийном обострении из-за возможного восстановления ядерного статуса Украины и объясняет, почему нам придется побеждать россиян без этого супер оружия.

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Почему начались разговоры о ядерном оружии для Украины

17 октября президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Брюсселе рассказал о своей недавней встрече с Трампом, во время которой он объяснил, почему Украина должна стать членом НАТО.

Приводим весь отрывок, а потом объясним, почему это так важно.

Работает ли это? Нет, этот документ не работает. Работают ли договоренности других крупных партнеров с Россией? Нет, не работают. То есть это не только были договоренности Украины с Россией, а Украины со всеми партнерами. Значит, в целом – все эти договоренности не сработали. Кто из этих крупных стран, всех ядерных государств, кто из этих стран пострадал? Все? Нет, одна – Украина. Кто отдал ядерное оружие – все? Нет, одна. Кто? Украина. Кто сегодня воюет? Украина. И поэтому получается у нас так. И в разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: "У нас получается так, какой же выход? Или у Украины будет ядерное оружие – и это для нас защита – или мы должны иметь какой-то альянс". Кроме НАТО на сегодня мы не знаем действенные альянсы. Страны НАТО сегодня не в войне. Страны НАТО не воюют. В странах НАТО люди все живы, слава Богу. И поэтому мы выбираем – мы и выбираем НАТО, не ядерное оружие. Мы выбираем НАТО. И я считаю, что меня услышал – ну, в данном случае, Дональд Трамп – он услышал и он сказал "У вас справедливые аргументы".

А важно это потому, что именно это выступление разорвали и порезали на отрывки российские СМИ и подали все так, будто Украина планирует восстановить свой ядерный статус.

Как видим, полный текст заявления Зеленского этот тезис опровергает, потому что становится понятно, что это лишь риторический прием. А вот предложения, вырванные из контекста, дают обратный эффект.

Можно, конечно, смеяться с обиженного Соловьева или нелепой Симоньян, но на россиян действительно работает немало мастеров пропаганды высокого класса и они свое дело знают. Также они имеют мощную сеть дезинформации и средства ее распространения. Чем и пользуются.

Эта история имела продолжение, потому что дальше включился немецкий таблоид Bild и его военный обозреватель Юлиан Рёпке. Тот написал, что Украина действительно готовится к восстановлению собственного ядерного статуса, более того, для этого ей нужны буквально 2 – 3 недели (где-то мы уже такое слышали, не так ли?). Господин Рёпке ссылался на анонимного украинского чиновника, который якобы связан с оборонной промышленностью.

У нас есть материалы, у нас есть знания. Если будет приказ, нам понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу. Западу следует меньше думать о красных линиях РФ и гораздо больше о наших красных линиях,

– так источник Рёпке накручивает Bild просмотры.

Мы уже никогда не узнаем, как именно связана статья Рёпке с заявлением президента Зеленского, и была бы она, если бы спичрайтеры украинского лидера выбрали менее пафосные метафоры.

Очевидно, что материал готовился заранее (сам Рёпке признает, что услышал ядерное заявление от своего источника несколько месяцев назад, когда был в Украине).



Возможный источник господина Юлиана (шутка) / Скриншот телеграм-канала Сергея Стерненко

То есть сочная цитата просто ждала своего часа. Если, конечно, она была, потому что практика цитирования анонима, особенно СМИ, которое неоднократно ловили за руку на лжи и перекручивании, вызывает большие вопросы. Так или иначе, имеем большое совпадение, которое превратилось в очень большое ИПСО.

Чем опасны такие заявления

Дальше начался настоящий ад – это заявление подхватили российские пропагандисты и разнесли по своей сети. Не могли его проигнорировать и мировые СМИ. И это самое страшное, потому что через них слова анонима получили определенную легитимность и сформировали "новую реальность".

А она заключается в том, что якобы Украина ведет свою коварную тайную игру и якобы может получить козырь для шантажа своих союзников. И все это может привести к ядерной войне, потому что Киев якобы без поддержки Запада оказывается в ситуации, когда нечего терять, а противником выступает маньяк Путин, которому не жалко ни собственных подданных, ни мира. А значит – впереди ядерная война и ядерная зима с "фоллаутом", а значит – все это надо остановить и принудить Киев на переговоры прямо сейчас (потому что 2 – 3 недели – и все, дальше будет поздно) и склонить к капитуляции.

И здесь уже не важно, что Зеленский ничего такого не говорил, Bild – это таблоид (да, эти ребята ставят восклицательный знак в собственных заголовках), а Юлиана Рёпке много раз ловили за руку на лжи, к тому же в интересах России.

Кто такой Юлиан Рёпке и какую информацию об Украине распространяет

Он журналист и военный обозреватель Bild, его специализация – работа с открытыми источниками или OSINT. Также он постоянно подчеркивает, что имеет собственные источники, но не раскрывает их. Обычно его публикации – это перевод на немецкий язык сообщений с украинского и российского сегмента телеграма, поэтому мало кто удивится, что его "источниками" могут быть условные "военные блогеры", чьи сообщения есть в открытом доступе.



Юлиан Рёпке за работой / Скриншот

Впрочем, нельзя исключать, что благодаря популярности Рёпке у него действительно со временем появилась сеть контактов и источников, но их анонимность не позволяет провести анализ на достоверность и правдивость. Также нельзя исключать, что "источники" Рёпке ангажированы и просто "сливают" немецкому журналисту дезинформацию, делая его (сознательно или бессознательно) инструментом для раскрутки ИПСО.

Напомним, что именно Рёпке одним из первых в иностранной прессе начал писать о конфликте Зеленского и Залужного из-за взглядов о целесообразности оборонительной операции в Бахмуте.

Он писал о "зерновом коридоре" без участия Украины, о котором якобы договорились Россия и Турция с Катаром. Конечно, этого не было.

Также он критиковал ВСУ за потерю ценных комплексов ПВО (при этом спутал ЗРК Iris-T с РЛС, что впоследствии все же признал), писал, что ВСУ обстреливают ракетами самих себя, раскрывал маневры украинских военных и размещал их на несуществующих плацдармах на левом берегу Днепра на Херсонщине. А также призвал украинское командование не жалеть подчиненных (потому что Залужный и Зеленский ставят жизнь солдат выше территориальной целостности), иначе война затянется.

Кроме того, Рёпке в 2023 году много писал о прорыве и развале фронтов как украинского, так и российского. Правда, ни того, ни другого так и не произошло. При этом единственный успешный прорыв фронта (если не считать Курскую операцию) Рёпке некоторое время называл провалом. Да, речь о Харьковском наступлении сентября 2022-го.



Рёпке прорывает линию Суровикина / Скриншот

Рёпке "хоронил" россиян в начале украинского контрнаступления на юге Украины летом 2023 года. За несколько дней до того немец писал, что "пропало все", но уже для ВСУ. Впоследствии он еще несколько раз поменяет мнение.



Реальные военкоры ловят Рёпке за руку / Скриншот из телеграм-канала военного журналиста Богдана Мирошникова. И еще один – не менее показательный

Интересно, что все это господин журналист делал уже в статусе орденоносца. В ноябре 2022 года он получил от президента Зеленского орден За заслуги III степени. Так сказать, господин президент пригрел змею у себя на груди. Интересно, сожалеет ли он об этом сейчас (как и о доверии к господину Шустеру, например), и имел ли другой выбор.

Несколько лет наблюдения за работой журналиста дают основания считать его поверхностным ловцом сенсаций и хайпа, который ради увеличения просмотров или лайков напишет все что угодно. Это довольно известный типаж. К сожалению, представители этого подвида есть и в Украине и даже имеют фронтовые аккредитации, чем и регулярно пользуются для распространения очередной "зрады".

Работа Украины с негативом

Штаб президента эту опасную перспективу также увидел и просчитал. Сейчас популярный советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин по горячим следам в комментарии 24 Каналу не подбирал слов. Он сказал, что уже давно можно спутать, где слова Юлиана Рёпке, а где заявления российских пропагандистов. Ведь и те, и те, по его словам, "вбрасывают в информационное пространство одинаковые глупости".

Также к теме отдельно вернулся и сам Зеленский.

Иногда мы создаем проблемы сами для себя, и сейчас вы начали делать именно это. Мы никогда не говорили, что мы готовимся создавать ядерное оружие или что-то в этом роде... Это означает, что Будапештский меморандум не является хорошим зонтиком для нашей безопасности. Именно поэтому я сказал, что не имею альтернативы, кроме НАТО. Таким был мой сигнал. Но мы не производим ядерное оружие. Пожалуйста, не продвигайте эти месседжи,

– президент Украины в Брюсселе во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО объясняет свое заявление о Трампе, НАТО и ядерном оружии.

Конечно, уточнение от Зеленского, которое в свой текст добавили немецкие журналисты из Bild, уже не имело никакого значения, потому что, как говорят, – уже неслось.

Почему уже никому не интересно, действительно ли Украина способна на ядерный прорыв?

Короткий ответ: за несколько недель – точно нет, за несколько лет при условии вливания миллиардов долларов и риска потери союзников – потенциально да.

Давайте разбираться, как это работает. Для этого стоит обратиться к истории вопроса.

Дискуссия о ядерном статусе Украины

О восстановлении ядерного статуса в Украине начали мечтать сразу после подписания Будапештского меморандума в 1994 году. С началом российской агрессии в 2014 году тема активизировалась: соответствующие заявления делали не только политики-популисты вроде радикала (а по состоянию на осень 2024 года – комбата) Ляшко или виртуального Смешко, но и целый в то время министр обороны Гелетей.

Заявление министра обороны Украины о ядерном статусе – смотрите видео:

В июле 2021-го громко пожалел о потере ядерного статуса Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

У Кравчука, мне кажется, роковая ошибка – избавиться от ядерного оружия после подписания ничего не значащего меморандума. В принципе, мы сегодня все наследуем эту большую ошибку. Всеми остальными ошибками всех остальных президентов можно просто пренебречь... Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах,

– заявил Арахамия.

При этом в своем громком заявлении Арахамия не только спутал Кравчука и Кучму, но также признал, что не слишком знаком с обстоятельствами подписания Будапештского меморандума.

Значительно лучше подбирал слова 19 февраля 2022 года президент Украины Зеленский. В своей Мюнхенской речи Зеленский констатировал, что Будапештский меморандум не работает.

С 2014 года Украина трижды пыталась созвать консультации государств-гарантов Будапештского меморандума. Трижды безуспешно. Сегодня Украина сделает это в четвертый раз. Я, как Президент, впервые. Но и Украина, и я – делаем это в последний раз. Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Созвать их поручено министру иностранных дел. Если они снова не состоятся или по их результатам не будет конкретных решений по обеспечению безопасности нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года были поставлены под сомнение,

– заявил президент Украины в Мюнхене.

И хотя Зеленский ни слова не сказал о восстановлении ядерного статуса, в России это вызвало настоящую истерию. Как следствие, российская пропаганда, а за ней и первые лица начали рассказывать сказку о страшной Украине и ее ядерном оружии.

Уже прозвучали заявления о том, что Украина собирается создать собственное ядерное оружие, и это не пустая бравада. В Украине действительно есть все советские ядерные технологии и средства доставки такого оружия, в частности также оперативно-тактические ракеты "Точка-У", также еще советской конструкции, дальность которых превышает 100 километров... С появлением в Украине оружия массового поражения ситуация в мире, в Европе, особенно для нас, для России, изменится кардинальным образом. Мы не можем не реагировать на эту реальную опасность, тем более повторю, что западные покровители могут способствовать появлению в Украине такого оружия, чтобы создать еще одну угрозу нашей стране...

– Путин пугает россиян украинским ядерным оружием 21 февраля 2022 года.

Тогдашний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впоследствии на Совбезе ООН заявил, что Украина не имеет планов по восстановлению своего ядерного потенциала.

А еще эта история послужила причиной появления вот такого ролика, где картинку выступления Зеленского в Мюнхене наложили на что-то ИГИЛовское и добавили цитату российского боевика о злых талибах (ныне – друзьях и официальных партнерах России):

Может ли Украина создать ядерную бомбу

Украина пока остается ядерной державой, однако речь идет не об оружии. В стране есть 15 рабочих ядерных реакторов. К сожалению, 6 из них находятся в оккупации – речь идет о Запорожской АЭС в захваченном в первые часы российского вторжения Энергодаре. Кроме того, есть планы по восстановлению других АЭС, в частности в Черкасской области.

Все это указывает на то, что Украина имеет необходимые технологии и компетентность для работы с атомом, и не только мирным. Собственно, советская ядерная программа была бы невозможна без Украины.

В то время как в Москве и Казани переводили с английского полученные шпионами детали так называемого "Манхэттенского проекта" и адаптировали его под советские реалии, в бывшем Днепродзержинске (ныне – город Каменское Днепропетровской области) на Приднепровском химическом заводе (ПХЗ) или просто – "заводе 906", уже добывали из руды, а затем обогащали уран для будущих бомб. В память об этом остались 9 ядерных могильников с 42 миллионами тонн радиоактивных отходов.

Первая советская атомная бомба, РДС-1, была копией американской плутониевой бомбы "Толстяк", сброшенной 9 августа 1945 года на японский город Нагасаки.

Позже именно в Украине разрабатывались и изготавливались ракеты, способные нести ядерные заряды. Проект реализовывался на заводе "Южмаш", которым руководил во времена СССР Леонид Кучма. За системы наведения отвечал харьковский "Хартрон".

Конечно, Украина пережила тяжелые 90-е, когда профильные заводы и научно-исследовательские институты массово закрывались, а талантливые кадры – массово увольнялись. Но далеко не все уехали в CERN, технологии не потеряны и при большом желании Украина может получить снова собственное ядерное оружие. И для этого не придется искать украинского Оппенгеймера, потому что он у нас есть. И не один.

А что с носителями?

После того как в 2019 году было прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) Украине никто не запрещает иметь такое оружие. Речь идет о ракетах, чья дальность составляет до 5 500 километров.

Соответствующие технологии благодаря разработкам КБ "Южное" Украина имеет и это всем хорошо известно.

Кроме того, при большом желании, средством доставки боеголовок могут стать истребители 4 поколения Су-27 и МиГ-29, что есть на вооружении ВВС Украины. А также и новинка-2024 – американские самолеты F-16.

Впрочем, это лишь теория. На практике все куда сложнее. Мы это видим на примере того, как долго и тяжело идет (но идет!) программа по "простой" украинской баллистике.

Что мешает Украине получить собственное ядерное оружие

Первая проблема – ВРЕМЯ.

Создание собственного ядерного оружия – вопрос не одного дня или даже года. Так называемый "полный цикл" предусматривает построение атомной станции и завода по обогащению урана (спросите, сколько это занимает времени, например, у Ирана), создание боеголовки, параллельно с этим должна происходить работа над ракетой-носителем, разработка и внедрение технологий, позволяющих обойти современные системы ПРО. Все это займет годы. По оценке президента-ядерщика Кучмы, минимум 10 лет (но это в условиях мирного времени). Даже при условии полноценного финансирования.

И здесь мы подходим ко второй проблеме. Это финансовый аспект или просто ДЕНЬГИ.

Ядерное оружие – бесспорно мощный и эффектный фактор национальной безопасности, однако – чрезвычайно дорогой. Речь идет о десятках миллиардов долларов – их нужно будет "вбрасывать" на каждом из выше упомянутых этапов.

По оценкам президента Кравчука, в 90-е на разработку и производство собственного ядерного оружия нужно было потратить 55 миллиардов долларов (потом он говорил о 65 миллиардах, а потом о 100 миллиардах, когда говорил о сегодняшнем дне). Его преемник – президент Кучма – называл еще более фантастическую цифру – 200 миллиардов долларов. Ею он в ноябре 1994 года пугал депутатов Верховной Рады, не желавших Будапештского меморандума отказа Украины от ядерного статуса.

Напомним, что внешний долг Украины сейчас составляет более 152 миллиардов долларов. Таким образом, приходится констатировать, что денег на ядерный проект в Украине просто не существует.

Да, можно на скорую руку сделать так называемую "грязную бомбу" – это просто и не слишком дорого. Но возникает вопрос – для чего? Потому что, во-первых, это не эффективное оружие, во-вторых, – пользы от этого будет только России, которая уже много лет о том и вопит, и просто мечтает, чтобы в Украине кто-то на такое решился. Это окончательно развяжет россиянам руки и уничтожит репутацию Украины в глазах союзников, что значительно опаснее.

Подробно "Грязная бомба" и грязная технология: как Россия выводит ядерный шантаж на новый уровень

Третья проблема – ТЕХНОЛОГИИ.

Несмотря на то, что Украина имеет соответствующий опыт, начинать все в практической плоскости придется с нуля.

Украина имеет значительные залежи природного урана (его добывают под Желтыми Водами, и именно о них говорил президент Зеленский во время презентации Плана победы в Верховной Раде 16 октября 2024 года), но проблема в том, что наша страна сама не обогащает собственный уран.



Сейчас Украина не имеет собственного завода для обогащения "мирного атома", а потому покупает ядерное топливо у американских партнеров из Westinghouse, а еще раньше – у россиян. Последние до сих пор остаются влиятельным игроком на украинском рынке.

Еще до начала российской агрессии существовал проект по построению в Украине завода по обогащению урана, но он по понятным причинам не был реализован. Совместный проект с Westinghouse по построению завода по обогащению урана по технологиям американцев пока не реализован. Впрочем, остаются старые советские технологии, а также мощности. Эксперты (а за ними и Рёпке) осторожно указывают на Днепр, Харьков и Желтые Воды.

Однако речь идет о "мирном атоме", то есть об обогащении до урана 4 – 5%. Так называемый "оружейный уран" предусматривает обогащение до уровня до 90%, а перед этим – синтез урана в плутоний. Технологически эти процессы похожи, но на этом этапе появляются уже проблемы другого характера. И других денег. Но не только.

Четвертой проблемой является ПРАВОВОЙ АСПЕКТ.

Украина в 1994 году присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия и получила за это гарантии безопасности в виде "Будапештского меморандума". Они не сработали, потому что не были рассчитаны на то, что Россию возглавит психопат, который пойдет войной на Украину, захватит часть ее территорий, а потом будет угрожать миру ядерным оружием. Впрочем, это проблемы России, Украина же должна придерживаться своих международных обязательств, ведь не имеет того, чтобы позволяло ей этого не делать.

Собственно, тему закрыл еще в 2014 году тогдашний генсек ООН Пан Ги Мун, который заявил, что даже военная агрессия России против Украины не является основанием для восстановления ядерного потенциала.

В случае Украины гарантии безопасности были основным условием ее присоединения к Договору о нераспространении ядерного оружия... Однако это не может служить оправданием стремлений к атомному оружию, которые бы только увеличили неуверенность и изоляцию,

– заявил Пан Ги Мун на саммите по ядерной безопасности в Гааге 24 марта 2014 года.

И здесь важна не персона самого генсека ООН (потому что он давно на пенсии), а то, что он в данном случае выразил консенсусное мнение мира.

Что бывает, когда государство пытается собственноручно заняться обогащением урана, мы видим на примере Ирана. Сейчас это государство не имеет ни ядерного оружия, ни здоровой экономики, ведь фактически находится в изоляции и под санкциями.

Так, есть условно успешный кейс Северной Кореи – это государство вышло из Договора о нераспространении ядерного оружия в 2003 году (такой случай – единственный в истории). В свое время ядерное оружие (как и саму КНДР) Кимам "подарил" СССР, а впоследствии еще немного разобраться, что к чему помогла Россия. К чему привела мировая изоляция Северной Кореи – общеизвестный факт.

То же самое ждет и Украину в случае, когда МАГАТЭ узнает о таких попытках (а она узнает). Украина просто потеряет поддержку цивилизованного мира и останется один на один со своим главным врагом. И будет воевать, кстати, уже с двумя ядерными державами. Россией и КНДР. Конечно, ничем хорошим это не закончится.

И если призрака ядерной войны вам мало, добавим прикладную 5-ю причину. Это АСПЕКТ БЕЗОПАСНОСТИ.

Если же предположить, что Украина найдет время и деньги, чтобы реализовать ядерный проект, это потребует большой секретности и потребует сверхусилий от спецслужб.

Как Украина умеет хранить собственные секреты, мы увидели на примере печально известной операции по вагнеровцам, когда привлечение топовых разведчиков для политической борьбы и сведения счетов стало позорной нормой, а пренебрежение к государственной тайне – основой многочисленных телешоу и основанием для лайков в соцсетях.

Как думаете, есть ли гарантия, что какая-то новая (или старая) Марьяна Безуглая или условный Бутусов будут держать это в себе и не разболтают при первой возможности?

Но собственный ядерный проект – это совсем другой уровень, чем заманивание российских бездомных, пусть и с опытом совершения военных преступлений, на самолет с билетом в один конец, скажете вы, и будете правы. Такие действия требуют совсем другого уровня компетенции и должны осуществляться в уникальных условиях конспирации.

Что бывает, когда эти условия нарушаются, прекрасно демонстрирует история из Ирана, где неизвестные спецслужбы в ноябре 2020 года с помощью управляемого искусственным интеллектом пулемета уничтожили лицо местной ядерной программы физика Мохсена Фахризаде.

За несколько лет до этого – израильские спецслужбы похитили из сверхсекретного хранилища в Тегеране полтонны документов об иранской ядерной программе, а премьер страны Нетаньяху провел эффектную их презентацию. А еще были кибератаки на иранский завод в Натанзе, а также периодические взрывы неизвестного происхождения на нем. При этом держите в голове, что сейчас как Харьков, так и Днепропетровщина находятся в зоне поражения российской баллистики и не имеют надежного прикрытия ПРО. То есть никакого безопасного оппенгеймеровского Лос-Аламоса не получится.

Можно смеяться над россиянами и говорить, что они все разворовали, но в спецслужбах там еще хватает профессионалов, а бюджеты там достаточно неограниченные. Конечно, они сделают все, чтобы у нас собственной ядерной не было. И не факт, что им в этом не будут помогать наши нынешние союзники. Такого варианта, к сожалению, исключать нельзя. Потому что тогда бы Россия и Китай всеми силами не блокировали иранскую ядерную программу, а Китай не наказывал КНДР в 90-е голодом за ядерный демарш Кимов.

Вот получается, что эффектно повторить вслед за уроженкой Киева Голдой Меир легендарную фразу "Во-первых, мы не имеем ядерного оружия, во-вторых, в случае необходимости обязательно его применим", мы, к сожалению, не можем. Поэтому остаются только действительно забавные мемы на тему возвращения ядерного статуса Украины.

Вот, кстати, один из них: