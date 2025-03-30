Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Дивіться також Нова ядерна гонка? Чи зросте кількість ядерних держав у світі через нову політику США

Коли і навіщо Росія хотіла вдарити ядеркою по Україні

Ворог боявся, що Сили оборони можуть піти на Південь, до Криму. І був готовий на божевільний крок – ударити ядерною зброєю.

У жовтні 2022-го американська розвідка підслухала розмову командувача російськими військами в Україні генерала Сергія Суровікіна. Він говорив про те, що Росія дійсно готова піти на відчайдушний крок: використати тактичну ядерну зброю, щоб не дати українцям перетнути Дніпро і прорватися до Криму,

– сказано в статті.

Американські спецслужби до жовтня 2022-го вважали, що імовірність застосування Росією ядерної зброї в Україні – від 5 до 10 відсотків. Але тепер імовірність зросла до 50 відсотків: Росія могла вдарити ядеркою, якби ЗСУ зруйнували її лінії оборони на Півдні України.

Медійники описують драматичну напругу, коли європейські військові – генерали Каволі і Донахью – "благали Олександра Тарнавського вибити російський корпус із західного берега Дніпра і захопити його техніку".

Тим часом у США побоювалися, що слід буде зупинити запал українців.

"Цей момент, можливо, був найкращим шансом для українців завдати росіянам переломного удару. Це також міг бути найкращий шанс розпалити ширшу війну. Зрештою, через якусь грандіозну двозначність, цей момент так і не настав", – ідеться в матеріалі.

