Про це 24 Каналу розповів голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. За його словами, Росія завжди розповідає про ядерну зброю, коли їм потрібно скоригувати негативну для них політичну тенденцію.

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Чому Росія згадала за ядерку

Як наголосив Божко, зараз Росію дещо символічно притисли. Сполучені Штати підтримують ідею повного перемир'я. Однак Кремль з цим не погоджується. Також Путін не хоче розмовляти про Запорізьку АЕС.

Фактично Росія відмовляється від кількох пунктів плану Трампа, який хоче нав'язати його і Україні, і країні-агресорці. У відповідь Путін не має чим тиснути на Росію.

У цих умовах Росія загалом не має якихось засобів тиску на США. Говорити про економічний тиск можна було за часів Байдена, коли там боялися стрибків цін на нафту. Зараз Штати цього не бояться. Тому залишається один "гачок" – ядерна зброя. При цьому він більше потрібен як аргумент у політичній риториці,

– зазначив Божко.

Саме використання ядерної зброї стане серйозним викликом для Трампа. Хоч президент США здається не дуже відповідальною людиною, але він не любить, коли його "беруть на понт". І застосування ядерної зброї не змусить Штати послабити свою позицію. Все буде навпаки.

Росія користається певним "пробним" періодом, коли Трамп намацує загальну кон'юнктуру. Він пробує з'ясувати, чи точно війна з Росією – це конфлікт між Росією і Заходом. Чи можна все звести до протистояння Росії та України. Росія вбачає тут конфлікт із Заходом, але на території України коштом життів, матеріальних цінностей та частини майбутнього українського народу,

– зауважив Божко.

Додамо, нещодавно у Сенаті відбулася щорічна доповідь "Всесвітня загроза". Американські розвідники переконані, що ризик того, що Росія застосує ядерну зброю по Україні, існує.