Було дуже цікаво подивитись скільки США зекономили на зменшенні загроз для себе внаслідок ядерного роззброєння України в рамках Будапештського меморандуму (5 грудня 1994 року). Про це заявив Анатолій Амелін, інформує 24 Канал.

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Оцінка включає скорочення витрат у доларах 2025 року, накопичений ефект за 30 років (1995 – 2025 роки) та перерахунок вартості українського арсеналу в актуальних цінах. Джерела: SIPRI (1994), Bulletin of the Atomic Scientists (1992), RAND Corporation (2023), Nuclear Threat Initiative (2022).

Нижче буде наведена інформація про прямі втрати України від роззброєння (уявляєте собі, якою була вартість тих ядерних арсеналів, літаків?)

Вигоди США від ядерного роззброєння України

1. Зниження ризиків США

Запобігання ядерному розповсюдженню. Після розпаду СРСР Україна успадкувала третій за величиною ядерний арсенал у світі (близько 3800 – 5000 боєголовок).

Утримання Україною ядерного статусу могло спровокувати ланцюгову реакцію: Казахстан, Білорусь чи інші країни могли б також претендувати на ядерну зброю, збільшуючи кількість ядерних держав із 5 до 8 – 10 протягом 1990-х. США уникли цього сценарію, зберігши контрольовану систему NPT (Договір про нерозповсюдження ядерної зброї).

Скорочення загрози для США. 176 МБР (SS-19, SS-24) і 44 бомбардувальники (Ту-95МС, Ту-160) в Україні були націлені на США під час холодної війни. Їхня ліквідація усунула пряму загрозу американській території, знижуючи ризик ядерного удару.

Стабільність у Східній Європі. Ядерна Україна могла б дестабілізувати регіон, спровокувавши конфлікт із Росією чи іншими сусідами (Польща, Угорщина), що вимагало б від США додаткових сил стримування.

2. Скорочення витрат США

Витрати на стримування ядерної України. Якби Україна зберегла ядерний арсенал, США довелося б розгорнути додаткові системи ПРО (наприклад, Aegis Ashore) у Європі та збільшити присутність військ у НАТО.

Сучасна вартість однієї системи Aegis Ashore – 1,8 мільярда доларів, скоригована на інфляцію до 2025 року – 1,96 мільярда доларів.

Розгортання 3 – 5 систем у Польщі, Румунії та Балтії коштувало б 5,88 – 9,8 мільярда доларів одноразово, плюс 200 – 300 мільйонів щорічно на утримання.

Витрати на протидію регіональному конфлікту. Конфлікт між ядерними Україною та Росією вимагав би від США операцій типу "Нескорена свобода" (Афганістан). Середня річна вартість такої операції – 100 мільярдів доларів у 2001 році, у цінах 2025 року з інфляцією (3% річних) – 183 мільярди доларів. За 5 років війни це склало б 915 мільярдів доларів.

Реальні витрати США на роззброєння. США виділили 650 мільйонів доларів через програму Нанна-Лугара на демонтаж озброєнь в Україні (1992 – 2001 роки). У цінах 2025 року – це лише близько 1,34 мільярда доларів.

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3. Економія за 30 років (1995–2025)

Щорічна економія на стримуванні: без ядерної України США уникли витрат на ПРО (200 – 300 мільйонів доларів на рік). За 30 років це було б 6 – 9 мільярдів.

Економія на уникненні війни: уникнення одного великого конфлікту (типу Афганістану) заощадило 183 мільярди доларів на рік.

Накопичений підсумок

Мінімум: 1,34 мільярда доларів (реальні витрати) проти 189 мільярдів (ПРО + війна) = 187,66 мільярда доларів економії.

Максимум: 1,34 мільярда доларів проти 924 мільярдів = 922,66 мільярда доларів економії.

Середнє: 555,16 мільярда доларів.

Тож скорочення українського військового потенціалу призвело до економії видатків США з урахуванням інфляції десь на пів трильйона доларів.

Скільки коштувало озброєння, від якого відмовилася Україна

Тепер спробуємо порахувати вартість озброєнь, від яких відмовилась Україна. Ви ж розумієте, що це не тільки велика вартість самої техніки та ядерної зброї, це комплексна технологічна база, яка частково була в Україні і створення якої потребувало десятиріч.

1. Міжконтинентальна балістична ракета:

176 одиниць (130 SS-19 та 46 SS-24) вартість 14,256 мільярда доларів;

1 272 боєголовки за 15,9 мільярда доларів;

підсумок – близько 30,156 мільярда доларів.

2. Бомбардувальники:

25 одиниць Ту-160 за 15 мільярдів доларів;

19 Ту-95МС за 3,8 мільярда доларів;

300 ракет Х-55 за 600 мільйонів доларів;

підсумок – 19,4 мільярда доларів.

3. Тактичне ядерне озброєння: 2500 одиниць вартістю 13 мільярдів доларів.

4. Ядерні матеріали:

190 тонн ВЗУ за 11,4 мільярда доларів;

45 кілограмів плутонію за 360 мільйонів доларів;

підсумок – 11,76 мільярда доларів.

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Загальна вартість:

мінімум: 68,816 мільярда доларів;

максимум: 83 мільярди доларів (з урахуванням верхньої межі цін);

середнє: 75 мільярдів доларів.

Аналіз вигод для США

США витратили 1,34 мільярда доларів (2025 ціни) на роззброєння України, отримавши економію 187,66 – 922,66 мільярда. Вартість арсеналу значно менша за потенційні витрати на стримування, що підкреслює економічну ефективність рішення.

Зменшення ядерних держав знизило ризик для США на 20 – 30%, скоротивши витрати на ядерний арсенал. Уникнення конфлікту з Росією через ядерну Україну зберегло політичний капітал США в Європі.

За 30 років економія перевищує витрати на підтримку України у 2022 – 2025 роках у 4,5 раза, демонструючи довгострокову вигоду.

Ми маємо розуміти, що США виграли від того, що ми віддали ядерну зброю:

їм не довелося витрачати сотні мільярдів на захист від нас чи війни з Росією;

наші ракети й бомби коштують 73 мільярди доларів зараз, а вони заощадили щонайменше 555 мільярдів, заплативши нам лише 1,3 мільярда доларів;

ми позбулися зброї і безпеки, а вони – величезних ризиків і витрат.

Але сьогодні це вже не має ніякого значення. Україна і українська безпека залежить від партнерів, а ми 30 років з моменту тієї угоди нічого не зробили, що б стати суб'єктом, ефективно використовувати власні ресурси та бути надійним партнером.