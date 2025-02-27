Было очень интересно посмотреть, сколько США сэкономили на уменьшении угроз для себя в результате ядерного разоружения Украины в рамках Будапештского меморандума (5 декабря 1994 года). Об этом заявил Анатолий Амелин, информирует 24 Канал.

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Оценка включает сокращение расходов в долларах 2025 года, накопленный эффект за 30 лет (1995 – 2025 годы) и пересчет стоимости украинского арсенала в актуальных ценах. Источники: SIPRI (1994), Bulletin of the Atomic Scientists (1992), RAND Corporation (2023), Nuclear Threat Initiative (2022).

Ниже будет приведена информация о прямых потерях Украины от разоружения (представляете себе, какой была стоимость тех ядерных арсеналов, самолетов?)

Выгода США от ядерного разоружения Украины

1. Снижение рисков США

Предотвращение ядерного распространения. После распада СССР Украина унаследовала третий по величине ядерный арсенал в мире (около 3800 – 5000 боеголовок).

Содержание Украиной ядерного статуса могло спровоцировать цепную реакцию: Казахстан, Беларусь или другие страны могли бы также претендовать на ядерное оружие, увеличивая количество ядерных держав с 5 до 8 – 10 в течение 1990-х. США избежали этого сценария, сохранив контролируемую систему NPT (Договор о нераспространении ядерного оружия).

Сокращение угрозы для США. 176 МБР (SS-19, SS-24) и 44 бомбардировщика (Ту-95МС), Ту-160) в Украине были ориентированы на США во время холодной войны. Их ликвидация устранила прямую угрозу американской территории, снижая риск ядерного удара.

Стабильность в Восточной Европе. Ядерная Украина могла бы дестабилизировать регион, спровоцировав конфликт с Россией или другими соседями (Польша, Венгрия), что потребовало бы от США дополнительных сил сдерживания.

2. Сокращение расходов США

Расходы на сдерживание ядерной Украины. Если бы Украина сохранила ядерный арсенал, США пришлось бы развернуть дополнительные системы ПРО (например, Aegis Ashore) в Европе и увеличить присутствие войск в НАТО.

Современная стоимость одной системы Aegis Ashore – 1, 8 миллиарда долларов, скорректирована на инфляцию до 2025 года – 1, 96 миллиардов долларов.

Развертывание 3 – 5 систем в Польше, Румынии и Балтии стоило бы 5,88 – 9,8 миллиарда долларов одноразово, плюс 200 – 300 миллионов ежегодно на содержание.

Расходы на противодействие региональному конфликту. Конфликт между ядерными Украиной и Россией потребовал бы от США операций типа "Непокоренная свобода" (Афганистан). Средняя годовая стоимость такой операции – 100 миллиардов долларов в 2001 году, в ценах 2025 года с инфляцией (3% годовых) – 183 миллиарда долларов. За 5 лет войны это составило бы 915 миллиардов долларов.

Реальные расходы США на разоружение. США выделили 650 миллионов долларов через программу Нанна-Лугара на демонтаж вооружений в Украине (1992 – 2001 годы). В ценах 2025 года – это только около 1,34 миллиарда долларов.

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3. Экономия за 30 лет (1995 – 2025)

Ежегодная экономия на сдерживании: без ядерной Украины США избежали расходов на ПРО (200 – 300 миллионов долларов в год). За 30 лет это было бы 6 – 9 миллиардов.

Экономия на избегании войны: избегание одного большого конфликта (типа Афганистана) сэкономило 183 миллиарда долларов в год.

Накопленный результат

Минимум: 1,34 миллиарда долларов (реальные расходы) против 189 миллиардов (ПРО+война) = 187, 66 миллиардов долларов экономии.

Максимум: 1,34 миллиарда долларов против 924 миллиардов = 922,66 миллиарда долларов экономии.

Среднее: 555,16 миллиарда долларов.

Поэтому сокращение украинского военного потенциала привело к экономии расходов США с учетом инфляции где-то на пол триллиона долларов.

Сколько стоило вооружение, от которого отказалась Украина

Теперь попробуем сосчитать стоимость вооружений, от которых отказалась Украина. Вы же понимаете, что это не только большая стоимость самой техники и ядерного оружия, это комплексная технологическая база, которая частично была в Украине и создание которой нуждалось в десятилетиях.

1. Межконтинентальная баллистическая ракета:

176 единиц (130 SS-19 и 46 SS-24) стоимость 14,256 миллиарда долларов;

1 272 боеголовки за 15,9 миллиарда долларов;

итог – около 30,156 миллиардов долларов.

2. Бомбардировщики:

25 единиц Ту-160 за 15 миллиардов долларов;

19 Ту-95МС за 3,8 миллиарда долларов;

300 ракет Х-55 за 600 миллионов долларов;

итог – 19,4 миллиарда долларов.

3. Тактическое ядерное вооружение: 2500 единиц стоимостью 13 миллиардов долларов.

4. Ядерные материалы:

190 тонн ВЗУ за 11,4 миллиарда долларов;

45 килограммов плутония за 360 миллионов долларов;

итог – 11, 76 миллиардов долларов.

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Общая стоимость:

минимум: 68,816 миллиарда долларов;

максимум: 83 миллиарда долларов (с учетом верхнего предела цен);

среднее: 75 миллиардов долларов.

Анализ выгод для США

США потратили 1,34 миллиарда долларов (2025 года цены) на разоружение Украины, получив экономию 187,66 – 922,66 миллиарда. Стоимость арсенала значительно меньше потенциальных затрат на сдерживание, что подчеркивает экономическую эффективность решения.

Уменьшение ядерных государств снизило риск для США на 20 – 30%, сократив расходы на ядерный арсенал. Избегание конфликта с Россией из-за ядерной Украины сохранило политический капитал США в Европе.

За 30 лет экономия превышает расходы на поддержку Украины в 2022 году – 2025 года в 4,5 раза, демонстрируя долгосрочную выгоду.

Мы должны понимать, что США выиграли от того, что мы отдали ядерное оружие:

им не пришлось тратить сотни миллиардов на защиту от нас или войны с Россией;

наши ракеты и бомбы стоят 73 миллиарда долларов сейчас, а они сэкономили не менее 555 миллиардов, заплатив нам только 1,3 миллиарда долларов;

мы избавились от оружия и безопасности, а они – больших рисков и издержек.

Но сегодня это уже не имеет никакого значения. Украина и украинская безопасность зависят от партнеров, а мы 30 лет с момента этого соглашения ничего не сделали, что бы стать субъектом, эффективно использовать свои ресурсы и быть надежным партнером.