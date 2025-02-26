США нивелируют украинский суверенитет темой выборов

И Россия, и США до сих пор отвергают право украинской нации на самостоятельное существование. Почему? Потому что считают, что какими-то выборами у нас можно все радикально изменить. Об этом заявил Петр Олещук, информирует 24 Канал.

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Это сейчас какие-то "неправильные" правители, а завтра будут "правильные", и, возглавляемые ими украинцы, сами как овцы пойдут в московский "евразийский рай". Почему? Потому что "Украины нет, ее придумал Ленин" и т.д.

Для украинцев все воспринимается не так. Выборы – средство контроля и замены власти. Конечно, неплохо бы – на кого-то лучшего, если уж менять. Но это не какой-то способ замены национальной идентичности.

Украина ушла от Москвы не потому, что "случайно кого-то выбрали", а потому, что это был единственный вариант ответа на попытки агрессивного поглощения и ассимиляции. Большинство украинцев против выборов во время войны, потому что им нужны нормальные выборы, а не для галочки, чтобы порадовать эго врагов.

Навязывая выборы как "элемент урегулирования", американцы просто нивелируют украинский суверенитет и косвенно становятся на позицию отвержения национальной идентичности украинцев, которая якобы может качаться в зависимости от фамилии президента.

То есть в США выборы – это демократическая процедура формирования власти, а вот в Украине – средство легализации чьих-то внешних договорняков. Почувствуйте разницу.

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Коротко говоря – какой-то сплошной нацизм и неоколониализм. А также представление об украинцах, как о дикарях, которые проголосуют за любого кандидата от "белого господина".

Ну не "исправите" вы украинцев. Можете пытаться уничтожить, можете пытаться ассимилировать, но не "исправите".

Просто признайте факт существования Украины и украинцев как базис для любых дальнейших разговоров. И ее существование – это не электоральная прихоть, а очевидный факт. А выборы, конечно, будут, но когда будут нормальные условия, и не для галочки.