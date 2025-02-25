Основной вопрос заключается в том, кто первым сможет создать эффективную финансовую экосистему, которая не только будет отвечать вызовам времени, но и обеспечит контроль над мировыми транзакциями. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Китай сделал ставку на цифровой юань (CBDC), который уже активно тестируется в крупных городах страны и используется для международных расчетов. США, в свою очередь, рассматривают другой путь. Они делают акцент на стейблкоинах, которые могут сохранить глобальную доминацию доллара в цифровую эпоху.

Почему США фокусируются на стейблкоинах

США активно рассматривают стейблкоины как важный инструмент для укрепления своих позиций на мировых финансовых рынках и сохранения доминирования доллара в глобальной экономике. Стейблкоины – это криптовалюты, которые привязаны к фиатным валютам, в частности доллару США. Они не подвергаются такой же волатильности, как другие криптовалюты, например биткоин или эфир, что делает их привлекательными для использования в качестве средства обмена, сохранения стоимости и осуществления операций.

Для США стейблкоины могут стать основой для развития цифровой валюты в глобальном масштабе, особенно когда речь идет об использовании доллара. Они не только поддерживают доминирование американской валюты на международной арене, но и дают дополнительные возможности для повышения спроса на казначейские облигации.

Это, в свою очередь, может привести к снижению долгосрочных процентных ставок, что улучшит финансовые условия для государства.

Дэвид Сакс, известный криптовалютный инвестор, считает, что стейблкоины могут закрепить позиции доллара в цифровую эпоху. Это не только позволит США продолжить доминировать на мировых рынках, но и создаст дополнительную возможность для стимулирования экономики через централизованное управление этими активами.

Китайский цифровой юань: угроза доллару или локальный эксперимент?

Китай стал одной из первых стран, которая официально запустила государственную цифровую валюту – цифровой юань (e-CNY). Его основная цель – усилить контроль правительства над финансовыми потоками и уменьшить зависимость страны от доллара в международных расчетах.

Китай активно продвигает e-CNY, интегрируя его в транзакции между компаниями и международные финансовые сделки. Один из самых амбициозных проектов – использование цифрового юаня в системе международных платежей CIPS, которая может стать альтернативой SWIFT. Это особенно важно для стран, стремящихся уменьшить зависимость от западной финансовой системы, в частности из-за санкций.

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Несмотря на активное внедрение e-CNY, аналитики пока не видят в нем серьезного конкурента доллару.

Отсутствие доверия к китайской финансовой системе – многие страны опасаются зависимости от валюты, контролируемой Пекином.

Ограниченная доступность в мире – цифровой юань используется преимущественно во внутренних расчетах и не стал основным платежным инструментом за пределами Китая.

Проблемы с регулированием – большинство международных компаний работают в системе, базирующейся на долларе, и не готовы к радикальным изменениям.

Китай демонстрирует технологический прорыв, но его финансовая политика все еще вызывает сомнения у мировых инвесторов.

Новые законопроекты и инициативы США: чего ожидать

США постепенно формируют новую регуляторную базу для цифровых активов, рассматривая стейблкоины как главный инструмент контроля над глобальными финансами. Вместо создания собственного цифрового доллара (CBDC), администрация Трампа и Конгресс фокусируются на укреплении правовых основ для существующих стейблкоинов.

Ключевые законодательные инициативы:

Законопроект Ламмис-Джиллибранда является одним из самых обсуждаемых регуляторных документов, который предусматривает, что все стейблкоины должны иметь 100% резервное обеспечение в долларах США или государственных ценных бумагах. Financial Stability Act of 2025 – это новый проект от администрации Трампа, который позволяет лицензирование эмитентов стейблкоинов и вводит обязательную идентификацию пользователей.

Такие инициативы привлекают традиционный финансовый сектор. Уолл-стрит уже активно интересуется рынком стейблкоинов, а банки могут начать выпуск собственных цифровых долларов, что сделает эти активы еще более распространенными.

Регуляторные изменения могут укрепить доверие к стейблкоинам – прозрачное законодательство сделает их более безопасными для пользователей и инвесторов. Однако это также усиливает контроль от государства, ведь централизованный выпуск и жесткие требования к платформам могут ослабить роль независимых криптоактивов.

Однако США используют этот подход для сохранения лидерства на финансовом рынке и конкуренции с цифровыми валютами других стран. Если инициативы будут реализованы, стейблкоины могут стать полноценной составляющей традиционной экономики и важным геополитическим инструментом.

Вытеснят ли стейблкоины традиционный доллар

Растущая роль стейблкоинов в глобальной финансовой системе ставит важный вопрос: могут ли они заменить традиционную валюту? Администрация Трампа и Федеральная резервная система США видят в стейблкоинах инструмент для поддержания доминирования доллара в мире, но одновременно признают потенциальные риски.

Федеральный резерв неоднократно заявлял, что стейблкоины могут помочь расширить использование доллара в международных расчетах, но при условии жесткого регулирования.

Главные опасения:

риски теневого финансирования – неконтролируемое использование стейблкоинов может создать угрозу отмыванию денег;

потенциальная нестабильность – в случае финансовых кризисов неосторожные эмитенты могут потерять ликвидность, что дестабилизирует рынок;

конкуренция с цифровыми валютами других стран – особенно с цифровым юанем Китая, который активно продвигается для международной торговли.

Чтобы избежать этих рисков, США делают ставку на жесткое регулирование и интеграцию стейблкоинов в финансовую систему. Это позволит сохранить статус доллара как основной резервной валюты, но также усилит государственный контроль над цифровыми финансами.

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Некоторые считают, что США могут запустить собственную цифровую валюту центрального банка (CBDC) как альтернативу частным стейблкоинам. Однако Трамп публично выступил против CBDC, подчеркивая риски государственного наблюдения и уменьшения приватности транзакций.

Как следствие, правительство выбирает путь развития стейблкоинов, а не прямого контроля через CBDC. Это подтверждается новыми законопроектами, которые призваны сделать стейблкоины основным цифровым финансовым инструментом США.

Стейблкоины не только не угрожают традиционному доллару, но и могут усилить его позиции на глобальном рынке. США используют эти активы как ключевой финансовый инструмент в конкуренции с Китаем и другими странами. Однако вместе с возможностями приходят риски усиления государственного контроля и централизации финансовой системы.