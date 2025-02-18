Но действительно ли он остается воплощением этих идеалов, или его рынок давно контролируется узким кругом влиятельных игроков – читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.
Заметьте Украинский бизнес на Ближнем Востоке: что дает историческая сделка с ОАЭ
Трамп и криптовалюты: свобода или скрытый контроль?
С возвращением Дональда Трампа в Белый дом криптоиндустрия получила новый толчок к развитию. 23 января он подписал указ, направленный на стимулирование развития криптовалютной индустрии в США. Основные положения документа предусматривают:
- создание благоприятной регуляторной среды для цифровых активов;
- формирование национального резерва криптовалют;
- защиту разработчиков и майнеров от преследований за использование блокчейн-технологий;
- полный запрет CBDC (цифрового доллара), что ослабляет влияние центробанков на рынок.
Этот шаг имеет потенциал сделать США лидером в сфере криптовалют, однако аналитики предостерегают: инициативы Трампа могут стать механизмом контроля над рынком. В частности, его команда разрабатывает законопроект Financial Stability Act of 2025, который предусматривает обязательную идентификацию пользователей криптовалютных бирж, установление лимитов на транзакции, а также введение строгих правил для криптоплатформ.
Поэтому хотя Трамп поддерживает криптовалютную отрасль, он также может способствовать централизации контроля над ней.
Криптокиты и крупные фонды: есть ли место для мелких инвесторов?
Идея децентрализации криптовалютного рынка под угрозой не только из-за политиков, но и из-за крупных частных инвесторов. Венчурные фонды, хедж-фонды и криптобиржи часто контролируют ликвидность, используя свой капитал для манипуляции рынком.
Например, известный случай, когда Andreessen Horowitz владел 4% голосов в Uniswap, что позволило ему самостоятельно принимать решения по развитию платформы. Другие крупные игроки, такие как Binance и Coinbase, также могут существенно влиять на курсы криптовалют, блокировать транзакции или даже замораживать активы.
Читайте также Умные дроны и быстрая разведка: какие инновации предлагают украинские разработчики для фронта
Особой проблемой остается "манипуляция китов" – когда крупные владельцы BTC намеренно осуществляют массовые закупки или продажи, создавая резкие колебания курса. Это оставляет мелких инвесторов без возможности прогнозировать движение рынка.
ETF BlackRock: прорыв или начало централизации?
В январе BlackRock, крупнейшая инвестиционная компания в мире, запустила биткоин-ETF. Это стало историческим шагом для криптоиндустрии, ведь легализовало BTC в глазах традиционных инвесторов. Преимущества ETF:
- массовая адаптация BTC в финансовой сфере;
- привлечение крупных игроков с фондового рынка;
- рост ликвидности и стабильности рынка.
Однако есть и существенные риски: концентрация BTC в руках крупных корпораций, потеря первоначальной миссии биткоина как альтернативной валюты, а также возможное влияние правительств на ETF через регуляцию фондовых рынков.
Сторонники децентрализации опасаются, что биткоин станет обычным финансовым активом, контролируемым корпорациями, а не инструментом свободы.
Как ограничить влияние крупных игроков?
Чтобы уменьшить контроль криптокитов и корпораций над рынком, эксперты предлагают несколько решений.
- Квадратичное голосование – каждый дополнительный голос владельца токенов имеет меньший вес.
- Делегированное голосование – пользователи передают свои голоса доверенным экспертам.
- Голосование с учетом времени – долгосрочные владельцы получают больше влияния.
- Двойное управление – сочетание централизованных и децентрализованных решений.
- Прозрачность – открытый доступ к информации о крупных транзакциях.
Если эти механизмы будут введены, рынок станет более демократичным, а спекулятивное влияние китов уменьшится.
Интересно Игра, которой вы не управляете, – экономист назвал подводные камни Trump Meme Coin
Будущее биткоина: какие вызовы стоят перед криптовалютой?
Биткоин колеблется между двумя крайностями – он остается символом финансовой свободы, но в то же время становится инструментом крупных корпораций и политиков. Трамп поддерживает криптовалютную отрасль, но его действия могут лишь усилить контроль над ней. BlackRock постепенно интегрирует BTC в традиционный финансовый мир. А криптокиты продолжают манипулировать рынком.
Биткоин сталкивается с рядом серьезных вызовов.
- Проблема масштабируемости – без внедрения Lightning Network транзакции остаются медленными и дорогими.
- Энергопотребление – высокие затраты электроэнергии могут привести к экологическим ограничениям.
- Конкуренция с CBDC и стейблкоинами – государственные цифровые валюты могут вытеснить BTC из многих сфер.
В то же время растущая регуляция, централизация рынка и участие политиков создают дополнительную неопределенность.
Может ли биткоин вернуть себе полную децентрализацию? Это зависит от того, будут ли введены новые механизмы управления. А пока криптовалюта остается между двумя огнями – обещанием свободы и реальностью централизации.