Именно для поиска таких технологических решений в конце прошлого года кластер оборонных инноваций Brave1 организовал хакатон Happy New Fear. В течение двух дней более 200 украинских разработчиков генерировали идеи и решения для стратегической разведки, поражения и дистанционного минирования путей врага. Больше об этом – читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Ключевой признак почти во всех разработках – тренд на повышение автономности решений и поиск тех, которые сокращают время на принятие решений военными и повышают их эффективность.

Искусственный интеллект для поражения тыла врага

Действия наших военных глубоко в тылу врага требуют автономных решений, основанных на использовании искусственного интеллекта.

Программно-аппаратный комплекс для дрона MONOLITH U1 от команды 360-DRONE позволяет БПЛА действовать полностью автономно. Дрон, оснащен таким комплексом, может осуществлять полет, опираясь на данные визуальной одометрии, которые самостоятельно собирает во время полета.

В частности, комплекс способен формировать маршруты с учетом рельефа и зон действия ПВО и РЭБ, а также использует искусственный интеллект для анализа рельефа местности, спутниковых карт высот, данных систем ситуационной осведомленности.

Разведданные – быстро и качественно

От скорости принятия решений на фронте зависят жизни военных. И эти решения не просто должны быть быстрыми, но и опираться на качественные разведданные.

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Одна из разработок, которая решает проблему скорости и качества, – программное обеспечение Hawk View от команды CIP LAB. Благодаря ему процесс дешифровки снимков, полученных со спутника и разведывательных дронов, становится автоматическим и максимально быстрым. Как следствие, командование значительно оперативнее получает нужную информацию и может принимать быстрые и эффективные решения при планировании операций.

Комплекс уже готов к интеграции с системой Дельта – отечественной военной системой ситуационной осведомленности, которую используют Силы безопасности и обороны Украины.

В этом же технологическом ключе разработка от другого победителя хакатона – команды Clarity. Эта система может приоритезировать снимки, на которых обнаружено вражескую технику, позиции или тайники, что позволяет оперативно наносить поражения.

Кроме этого, решение от Clarity способно распознавать признаки присутствия врага: следы техники, военный мусор, маскировочные сетки, накаты, тайники. Все то, на основе чего можно определить местоположение врага.

Дистанционный подрыв врага

Одним из базовых условий для улучшения ситуации на передовой является как раз недопущение врага к этой передовой, где он может наносить максимальный вред украинским защитникам. Для этого нужны средства дистанционного минирования, которые не будут подпускать врага близко и значительно усложнять ему планирование наступательных операций.

Таким решением является комплекс для минирования и управления средствами подрыва Baba-X от команды RMD, предназначен для дистанционного минирования путей врага.

В этом комплексе плата инициации может сработать, опираясь на ряд факторов, среди которых изменение магнитного поля, движение объекта, а также по команде оператора. Такая вариативность значительно расширяет возможности комплекса и делает его более эффективными.

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Кроме этого, есть возможность подключить к Baba-X различные внешние датчики, что делает систему еще более "умной" и чувствительной к среде.

Хотя военные уже используют разработку, команда не останавливается на достигнутом. Инноваторы планируют увеличить автономность плат под минирование, установить сейсмодатчик, а также настроить надежную радиосвязь платы с оператором.

Все команды-победители хакатона продолжают совершенствовать свои решения, поэтому это только начало пути по внедрению инноваций. В то же время уже эти успехи демонстрируют, насколько весомым является потенциал украинской defense tech-индустрии. Потенциал не только для конкуренции врагу в технологиях, но и для получения преимущества над ним и превращения Украины в глобальный хаб оборонных инноваций.

Brave1 – это платформа, где украинские разработчики могут получить всестороннюю поддержку по любому вопросу. Мы помогаем им финансово, консультируем и привлекаем инвесторов, чтобы они могли сосредоточиться на создании лучших технологических решений для победы в войне.