Саме для пошуку таких технологічних рішень наприкінці минулого року кластер оборонних інновацій Brave1 організував хакатон Happy New Fear. Протягом двох днів понад 200 українських розробників генерували ідеї та рішення для стратегічної розвідки, ураження й дистанційного мінування шляхів ворога. Більше про це – читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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Ключова ознака майже у всіх розробках – тренд на підвищення автономності рішень та пошук тих, які скорочують час на ухвалення рішень військовими й підвищують їх ефективність.

Штучний інтелект для ураження тилу ворога

Дії наших військових глибоко в тилу ворога потребують автономних рішень, заснованих на використанні штучного інтелекту.

Програмно-апаратний комплекс для дрона MONOLITH U1 від команди 360-DRONE дає змогу БпЛА діяти повністю автономно. Дрон, оснащений таким комплексом, може здійснювати політ, спираючись на дані візуальної одометрії, які самостійно збирає під час польоту.

Зокрема, комплекс здатен формувати маршрути з урахуванням рельєфу та зон дії ППО й РЕБ, а також використовує штучний інтелект для аналізу рельєфу місцевості, супутникових мап висот, даних систем ситуаційної обізнаності.

Розвіддані – швидко та якісно

Від швидкості ухвалення рішень на фронті залежать життя військових. І ці рішення не просто повинні бути швидкими, а й спиратися на якісні розвіддані.

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Одна з розробок, яка розв'язує проблему швидкості та якості, – програмне забезпечення Hawk View від команди CIP LAB. Завдяки йому процес дешифрування знімків, отриманих із супутника та розвідувальних дронів, стає автоматичним і максимально швидким. Як наслідок, командування значно оперативніше отримує потрібну інформацію та може ухвалювати швидкі й ефективні рішення при плануванні операцій.

Комплекс уже готовий до інтеграції із системою Дельта – вітчизняною військовою системою ситуаційної обізнаності, яку використовують Сили безпеки й оборони України.

У цьому ж технологічному ключі розробка від іншого переможця хакатону – команди Clarity. Ця система може пріоритезувати знімки, на яких виявлено ворожу техніку, позиції чи схованки, що дає змогу оперативно завдавати ураження.

Окрім цього, рішення від Clarity здатне розпізнавати ознаки присутності ворога: сліди техніки, військове сміття, маскувальні сітки, накати, схованки. Усе те, на основі чого можна визначити місце розташування ворога.

Дистанційний підрив ворога

Однією з базових умов для покращення ситуації на передовій є якраз недопущення ворога до цієї передової, де він може завдавати максимальної шкоди українським захисникам. Для цього потрібні засоби дистанційного мінування, які не підпускатимуть ворога близько й значно ускладнюватимуть йому планування наступальних операцій.

Таким рішенням є комплекс для мінування та керування засобами підриву Baba-X від команди RMD, призначений для дистанційного мінування шляхів ворога.

У цьому комплексі плата ініціації може спрацювати, спираючись на низку факторів, серед яких зміна магнітного поля, рух об'єкта, а також за командою оператора. Така варіативність значно розширює можливості комплексу й робить його більш ефективними.

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Окрім цього, є можливість під'єднати до Baba-X різні зовнішні датчики, що робить систему ще "розумнішою" та чутливішою до середовища.

Хоча військові вже використовують розробку, команда не зупиняється на досягнутому. Інноватори планують збільшити автономність плат під мінування, встановити сейсмодатчик, а також налаштувати надійний радіозв'язок плати з оператором.

Усі команди-переможці хакатону продовжують удосконалювати свої рішення, тому це тільки початок шляху з упровадження інновацій. Водночас уже ці успіхи демонструють, наскільки вагомим є потенціал української defense tech-індустрії. Потенціал не тільки для конкуренції ворогу в технологіях, а й для здобуття переваги над ним та перетворення України в глобальний хаб оборонних інновацій.

Brave1 – це платформа, де українські розробники можуть отримати всебічну підтримку з будь-якого питання. Ми допомагаємо їм фінансово, консультуємо та залучаємо інвесторів, щоб вони могли зосередитися на створенні найкращих технологічних рішень для перемоги у війні.