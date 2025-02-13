Про це 24 Каналу повідомив головний редактор Defense Express Олег Катков, наголосивши, що HX-2 – дрон нового покоління. Для його виготовлення створюються відповідні виробничі потужності.

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Які характеристика має дрон HX-2?

Катков зауважив, що 6 тисяч одиниць дрона HX-2 – це величезна кількість, якщо брати до уваги показники виробництва в Німеччині. Він також нагадав, що компанія Helsing постачає в Україну простішу модель дронів HX-1 (замовлення на 4 тисячі одиниць).

"HX-2 має Х-подібне крило, нагадує російський "Ланцет", має таку ж загальну вагу, це означає, що в них майже однакова бойова частина. Вона здатна уражати бронетехніку, але дальність польоту німецького дрона – до 100 кілометрів, він може проводити в повітрі значно більше часу", – розповів Катков.

Особливість компанії Helsing в тому, що її основний напрям – це не виробництво дронів, а розробка реального бойового штучного інтелекту, програмного забезпечення, яке відповідає за використання елементів ШІ у бою.

Зокрема розробляє їх для бойової системи новітнього винищувача шостого покоління у Європі. Елементи програмного забезпечення, алгоритми бойового штучного інтелекту вона інтегрувала у дрон HX-2,

– зазначив Катков.

Це, як пояснив головний редактор Defense Express, означає, що дрон HX-2 має просунуті алгоритми машинного зору, автонаведення, автосупроводу, знищення цілей попри РЕБ вглибині території противника.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомило, що на Донеччині Україна за допомогою дронів компенсувала нестачу піхоти. Коли противник намагається наблизитись до позицій ЗСУ українські оборонці скеровують на окупантів безпілотники, які несуть вибухівку. Захисники України відзначають, що кількість дронів, зокрема FPV, в них збільшилась, деякі з БпЛА обладнані тепловізорами.