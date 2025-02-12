Сейчас армия не может быть бизнес-проектом

Когда я только мобилизовалась, мне не платили зарплату пять месяцев. И таких, как я, тысячи. Кто-то до сих пор не получил выплаты за ранения. Кто-то судится за компенсацию погибшего побратима. Но на 12-м году войны вдруг находятся миллиарды, чтобы привлечь новых контрактников – с деньгами, соцпакетом и "бонусами". Об этом заявила Алина Михайлова, информирует 24 Канал.

К теме В Минобороны ответили на главные вопросы по контракту для добровольцев в возрасте 18 – 24 года

Это не просто несправедливость – это дискриминация. Этим законом подменяется сам смысл военной службы в стране, которая находится в состоянии войны. Это больше не о защите страны, это о выгодном контракте. Бизнес. Работа с высокой зарплатой.

Возможно, это нормально для другой страны, где армия – это просто очередной карьерный выбор. Где ты сознательно подписываешь контракт, получаешь выплаты, соцзащиту и в любой момент можешь решить – оставаться или уходить. Но здесь не та ситуация. Здесь не контрактная армия мирного государства. Здесь война за существование страны. Мы же так и говорим по телевизору, правда? Тогда почему подход к армии – как будто это очередной бизнес-проект?

Когда люди выходили воевать в 2014-м, они шли в шлепанцах и с дедовскими ружьями, потому что другого выбора не было. В 2022-м люди бросали свои офисы, производства, магазины и шли на фронт в джинсах и кроссовках, потому что понимали, что это не про деньги. Это о Родине.

И сегодня нам говорят, что можно было подождать, подписать контракт и пойти воевать на год за миллион? Что теперь это выбор – идти или не идти? Если бы этот выбор был в 2022 году, мы бы эту войну проиграли еще тогда.

Здесь не может быть бизнес-составляющей. Здесь критическая необходимость защищать свою землю здесь и сейчас. Поэтому логичный вопрос: какого черта получается так, что те, кто ушел раньше, теперь в худшем положении? Где их гарантии, где их социальная защита, где их справедливая надбавка за выслугу? Где ответ на вопрос: "А когда мы отдохнем?".

Актуально Молодежь до 25 лет, ранее присоединившаяся в ВСУ, тоже может получить миллион гривен, – Минобороны

Чем принципиально отличается человек, подписавший контракт на год и получивший все плюшки, от его собрата, который пришел на месяц, год, пять лет раньше? Одного ждет понятное будущее: послужил – заработал – получил образование – пошел дальше. А другой живет в неизвестности. Его единственный "выход" – тяжелое ранение, смерть или самостоятельный поиск путей демобилизации.

Условия должны быть справедливыми

Власть не чувствует и не отстреливает, что все войско сегодня держится на временно живых добровольцах и 55-летних дедах пехоты которые по полгода – год живут в земле. Спят в земле, едят в земле, справляют нужду в земле и держат эту землю. На тех, кого война не спрашивала, готовы ли они. Они просто взяли оружие и пошли. Эти люди имеют право на большее, чем просто "спасибо" и надбавку в 1000 гривен.

Если уж армия стала контрактной и вопрос мотивации перевели в плоскость финансов, то где надбавка за выслугу лет? Не смешная подачка в тысячу гривен, а реальная, минимум 50%+. Как в любой профессии, которая связана с жизнью и смертью.

Нельзя продавать военную службу как обычный рынок труда, когда ты одновременно не даешь возможности тем, кто уже воюет, хотя бы знать, когда и как они смогут вернуться к нормальной жизни.

Этот провал мобилизации – это не вина людей. Это вина тех, кто за два года так и не провел реформу ТЦК, не навел порядок в ВВК, не наказал "инвалидов-прокуроров" и "забронированных циркачей". Худший удар по комплектованию ВСУ нанесли не уклонисты, а коррумпированные комиссары и врачи, которые штамповали решения за деньги.

Самая большая проблема армии сегодня в том, что ее проблемами руководят люди, которые не знают, что такое война. Те, кто видит решение в подарках телевизоров и чайников для раненых в госпиталях. Те, кто воспринимает военных как ресурс, а не как людей. Потому что знаете что? Теми, кто уже в строю, можно не беспокоиться. Они никуда не денутся. Они уже там.

Читайте также Флаг западного мира упал: Украина должна его поднять

Армия – это не вакансия, где лучшие условия должны заманивать новых работников. Это общее дело. Если государство не ценит тех, кто уже тянет эту войну на себе, то новые контракты не спасут ситуацию. Завтра может не остаться тех, кто эту войну вообще выиграет.

Если мы действительно строим контрактную армию – тогда все должны получать справедливые условия, а не выборочные "плюшки" для тех, кто пришел в "правильное" время. Если же мы воюем за выживание государства – тогда система должна ценить всех, кто взял на себя эту ответственность, а не выставлять это как "работу на год".