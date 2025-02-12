В США начинается шоу

Но дело даже не в USAID. Меняется роль США. Об этом заявил Петр Шуклинов, информирует 24 Канал.

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Теперь Америка больше не хочет влиять на мир и другие страны, не видит необходимости распространять демократию и бороться за влияние с другими странами. Например, в Европе. Трампу это просто не интересно. Теперь Европа сама – и это надо осознать. Европа должна стать сильной и субъектной.

Сокращение спецслужб США, сокращение внешнего влияния США, закрытие государственных медиа США, сокращение организаций, которые работали "на земле" в разных странах. В США фактически запущен процесс самоуничтожения под предлогом "борьбы с левыми взглядами". Уничтожается то, что строилось десятками лет.

И все это накануне прогнозов, что мы заходим в Третью мировую. Фактически она уже продолжается. И дальше в войну вступит Китай – никаких сомнений. В этом году или через год – два – три.

Тем временем США заходят в очень дорогое шоу. Людям предлагают расслабиться, готовиться к лучшему и праздновать возвращение Великой Америки.

Давайте экономить и не делать монеты номиналом в 1 цент! Но придется делать больше 5-центовых, а это еще дороже.

Давайте введем пошлины против разных стран! Но эти пошлины бьют, в первую очередь, по США.

Давайте требовать у Украины ресурсы! Но эти виртуальные ресурсы невозможно добывать без безопасности.

Мы за свободу слова! Но давайте выгоним Associated Press из Белого дома.

Мы за демократию и законность! Но отменяем наказание за взятки за рубежом.

Давайте избавляться от незаконных мигрантов, применив армию! Но при Джо Байдене их выгоняли в большем количестве.

Давайте присоединим Канаду! Давайте присоединим Гренландию! Давайте переименовывать Мексиканский залив!

Это. Просто. Шоу. Очень дорогое. С большим и тяжелыми последствиями. Но это то, что Трамп умеет лучше всего, – делать шоу. Он давно понял, что он не бизнесмен. Человек завалил семейный бизнес. Но он очень успешный шоумен. Поэтому просто делает из поражений победы – ярко, пафосно. Чтобы американцам без образования понравилось.

Европа должна вспомнить, на что действительно способна

Восхождение США с мировой арены будет иметь ужасные последствия по всему миру. Тирании будут увеличивать влияние. Преступления против простых людей будут распространяться. Будут страдать женщины, дети, все, кого некому защитить. Коррупция вернется туда, где через сильное давление общественных организаций когда-то удавалось ее побороть. Тьма надвигается на всех нас.

Мы заходим в этот новый мир прямо сейчас. Все зло, которое только есть на планете, прямо сейчас поднимается над развалинами американского влияния. Это зло хочет убить и поработить все свободное, что есть в этом мире. Это зло хочет сделать каждого из нас рабом своих ужасных идей.

Это может звучать пафосно. Но мы все знаем, что так оно и есть. Это правда. Убить или поработить – это весь сценарий, который существует для демократий и свободолюбивых обществ. Тирании уничтожают собственных людей, не считаясь с количеством убитых. Что они, по-вашему, готовят для нас?

Флаг Западного мира лежит на земле. Поднять его должна самая свободная нация Европы. Народ, который сотни лет борется за демократию и свободу. Люди, которые отдают за свободу жизни. Которые теряли. Много и до сих пор. Нация, которая проливает кровь за свободу.

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Мы к этому готовы. С одной стороны, мы уже имеем отмобилизованное общество, адаптированную к кризису экономику, сильную армию и достаточно крепкое гражданское общество.

С другой – Украина и вся Европа получили шок, который должен нас заставить действовать. Шанс взять лидерство и стать новым местом силы для демократии и свободы. Восстановить Киев как центр Западного мира.

Пусть Америка приходит в упадок. Мы ничего не сделаем и спасти наших друзей за океаном не можем. Но мы Европа – самый сильный, самый богатый континент планеты. Именно мы должны поднять флаг, который отбросили наши партнеры. Через пару лет они вернутся. Но сейчас – есть только Европа.

Я знаю, что это сложно. Ведь мы должны поднять голову выше. Мы должны посмотреть за горизонт. Мы должны подняться над своими слабыми сторонами и осознать исторический шанс. Мы не маленькие. Мы не слабые. Мы не обездоленные. Мы строили великие государства задолго до основания США. Мы создавали мощнейшие союзы. Мы основали не одну империю.

Нужно поднять флаг. Надо уметь обращаться с оружием. Надо строить сильный бизнес. Надо заботиться о демократии и свободе. Надо помогать тем, кто слабее.

Надо распространять наше влияние и наше слово. Западный мир будет стоять до тех пор, пока последний из нас держит оружие. Запад – это мы. Это Киев. Это Украина. Это каждый, кто не собирается складывать оружие и отдавать свой дом конченым подонкам.

Не падайте духом. Готовьтесь, расстраивайтесь, врывайтесь. Мы – вместе. Нас – миллионы. Мы – Западный мир. И мы должны за него бороться.