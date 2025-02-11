Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина в эфире национального марафона. Присоединиться к проекту "Контракт 18 – 24" могут также как мужчины, так и женщины.

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Как молодежь до 25 лет в ВСУ может получить миллион гривен

Дмитрий Лазуткин отметил, что было бы несправедливо пренебречь теми людьми, которые после полномасштабного вторжения России против Украины присоединились в ряды Вооруженных Сил Украины, и которым сейчас нет 25 лет. Поэтому для них также предусмотрена денежная выплата.

Выплата денежного вознаграждения в размере 1 миллион гривен предусмотрена также военнослужащим рядового, сержантского и старшинского состава, которые присоединились к войску в возрасте до 25 лет еще до того, как новые условия контракта вступили в силу,

– сказал представитель Минобороны.

Он также подчеркнул, что эти люди могут обратиться к своим командирам и узнать об алгоритме получения соответствующего денежного вознаграждения.

Что известно о новых контрактах для молодежи из ВСУ