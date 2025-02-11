Контракт, подписанный на год службы, предусматривает большие финансовые пакеты и возможности для молодых защитников. Все, что известно о "Контракте 18 – 24" с ВСУ – читайте в материале 24 Канала.

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Что говорят в Минобороны о новом контракте для молодежи

В Министерстве обороны Украины рассказали, что этот проект открывает для добровольцев в возрасте 18 – 24 года новые возможности. В частности, достойное финансовое вознаграждение, профессиональную боевую подготовку по стандартам НАТО и социальные гарантии, которых не дает ни одна гражданская профессия.

Главный акцент заключения контракта, по данным Минобороны, – это добровольность. Так, подписания этого контракта является сознательным выбором каждого, кто хочет сделать вклад в защиту страны и получить реальные возможности для личного развития.

"Контракт 18 – 24" – это не принуждение, не мобилизация и не обязанность. Это возможность для людей сделать сознательный выбор, получить боевой опыт и финансовую стабильность всего за один год. Доброволец сам решает: продолжать ли службу, или вернуться к гражданской жизни, имея уникальные перспективы,

– заявил министр обороны Рустем Умеров.

Какие финансовые возможности предлагает контракт

По данным Минобороны, в "Контракте 18 – 24" предусмотрено финансовый пакет в размере 1 миллиона гривен только за подписание контракта. 200 тысяч гривен молодые защитники получают сразу после подписания контракта, а еще 800 тысяч – двумя частями на время действия контракта.

Кроме того, молодые военнослужащие могут получить дополнительно ежемесячное денежное обеспечение до 120 тысяч гривен. К этому также добавляются доплаты за боевые задачи. То есть в целом защитники 18 – 24 года, подписавших контракт, за год службы могут получить до 2 миллионов гривен.

Что за возможности и гарантии дает этот контракт

В Минобороны также отметили, что молодым защитникам, которые решили подписать этот контракт с ВСУ, будут доступны соответствующие возможности:

бесплатный проезд и коммунальные льготы;

обучение в учебных заведениях в пределах квот за средства государства, после окончания контакта;

право на выезд за границу после 1 года службы;

возможность самостоятельно выбрать место прохождения ВВК.

К тому же военнослужащим 18 – 24 года, подписавших контракт, будут доступны такие социальные гарантии:

ипотека под 0.0% годовых после окончания контракта (в рамках инициативы еОселя)

выбор части и специальности

компенсация аренды жилья на время службы

медицинское обеспечение, стоматология и зубопротезирование

Также законом гарантировано освобождение от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта.

Как можно подать заявку на подписание контракта

В министерстве обороны рассказали, что подать заявку на "Контракт 18 – 24" можно на сайте 18-24.army.gov.ua или через приложение Резерв+ с ближайшим обновлением.

Далее процесс будет включать консультацию с рекрутером, подписания контракта и прохождения подготовки в боевых подразделениях.

Какая подготовка происходит к "Контракту 18 – 24"

Заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса рассказал журналистам "Мы-Украина", что сейчас идет подготовка к проекту с контрактами для украинцев 18 – 24 года. Тестировать проект будут на отдельных бригадах ВСУ.

Сейчас это тестовый проект, который является краткосрочным контрактом для граждан Украины от 18 до 24 лет, и с присутствующей финансовой мотивацией, также с отдельными бонусами в виде отсрочки после завершения контракта сроком на год и правом выезда за границу. Мы попробуем затестить проект на отдельных бригадах,

– рассказал Палиса.

Он также добавил, что это лишь первый этап из большей программы, где говорится о возможности подписания мобилизованными гражданами Украины контакта с четкими сроками и финансовыми бонусами. В частности, говорится о том, чтобы отказаться от мобилизации.