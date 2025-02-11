Контракт, підписаний на рік служби, передбачає великі фінансові пакети та можливості для молодих захисників. Усе, що відомо про "Контракт 18 – 24" із ЗСУ – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що кажуть у Міноборони про новий контракт для молоді

У Міністерстві оборони України розповіли, що цей проєкт відкриває для добровольців віком 18 – 24 роки нові можливості. Зокрема, гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія.

Головний акцент укладання контракту, за даними Міноборони, – це добровільність. Так, підписання цього контракту є свідомим вибором кожного, хто хоче зробити внесок у захист країни та отримати реальні можливості для особистого розвитку.

"Контракт 18 – 24" – це не примус, не мобілізація і не обов'язок. Це можливість для людей зробити свідомий вибір, отримати бойовий досвід і фінансову стабільність всього за один рік. Доброволець сам вирішує: чи продовжувати службу, чи повернутися до цивільного життя, маючи унікальні перспективи,

– заявив міністр оборони Рустем Умєров.

Які фінансові можливості пропонує контракт

За даними Міноборони, у "Контракті 18 – 24" передбачено фінансовий пакет у розмірі 1 мільйону гривень лише за підписання контракту. 200 тисяч гривень молоді захисники отримують одразу після підписання контракту, а ще 800 тисяч – двома частинами на час дії контракту.

Окрім того, молоді військовослужбовці можуть отримати додатково щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень. До цього також додаються доплати за бойові завдання. Тобто загалом захисники 18 – 24 роки, які підписали контракт, за рік служби можуть отримати до 2 мільйонів гривень.

Що за можливості та гарантії дає цей контракт

У Міноборони також наголосили, що молодим захисникам, які вирішили підписати цей контракт із ЗСУ, будуть доступні відповідні можливості:

безкоштовний проїзд і комунальні пільги;

навчання у закладах освіти у межах квот за кошти держави, після закінчення контакту;

право на виїзд за кордон після 1 року служби;

можливість самостійно обрати місце проходження ВЛК.

До того ж військовослужбовцям 18 – 24 роки, які підписали контракт, будуть доступні такі соціальні гарантії:

іпотека під 0.0% річних після закінчення контракту (в межах ініціативи єОселя)

вибір частини та спеціальності

компенсація оренди житла на час служби

медичне забезпечення, стоматологія та зубопротезування

Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.

Як можна подати заявку на підписання контракту

У міністерстві оборони розповіли, що подати заявку на "Контракт 18 – 24" можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок Резерв+ з найближчим оновленням.

Далі процес міститиме консультацію з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.

Яка підготовка відбувається до "Контракту 18 – 24"

Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса розповів журналістам "Ми-Україна", що нині триває підготовка до проєкту з контрактами для українців 18 – 24 роки. Тестувати проєкт будуть на окремих бригадах ЗСУ.

Наразі це тестовий проєкт, який є короткотерміновим контрактом для громадян Україні від 18 до 24 років, і з присутньою фінансовою мотивацією, також з окремими бонусами у вигляді відстрочки після завершення контракту терміном на рік та правом виїзду за кордон. Ми спробуємо затестити проєкт на окремих бригадах,

– розповів Паліса.

Він також додав, що це лише перший етап з більшої програми, де йдеться про можливість підписання мобілізованими громадянами України контакту з чіткими термінами та фінансовими бонусами. Зокрема, мовиться про те, щоб відмовитися від мобілізації.