Але чи справді він залишається втіленням цих ідеалів, чи його ринок давно контролюється вузьким колом впливових гравців – читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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Трамп і криптовалюти: свобода чи прихований контроль?

З поверненням Дональда Трампа в Білий дім криптоіндустрія отримала новий поштовх до розвитку. 23 січня він підписав указ, спрямований на стимулювання розвитку криптовалютної індустрії в США. Основні положення документа передбачають:

створення сприятливого регуляторного середовища для цифрових активів;

формування національного резерву криптовалют;

захист розробників і майнерів від переслідувань за використання блокчейн-технологій;

повна заборона CBDC (цифрового долара), що послаблює вплив центробанків на ринок.

Цей крок має потенціал зробити США лідером у сфері криптовалют, однак аналітики застерігають: ініціативи Трампа можуть стати механізмом контролю над ринком. Зокрема, його команда розробляє законопроєкт Financial Stability Act of 2025, який передбачає обов'язкову ідентифікацію користувачів криптовалютних бірж, встановлення лімітів на транзакції, а також запровадження суворих правил для криптоплатформ.

Отож хоч Трамп підтримує криптовалютну галузь, він також може сприяти централізації контролю над нею.

Криптокити та великі фонди: чи є місце для дрібних інвесторів?

Ідея децентралізації криптовалютного ринку під загрозою не тільки через політиків, а й через великих приватних інвесторів. Венчурні фонди, хедж-фонди та криптобіржі часто контролюють ліквідність, використовуючи свій капітал для маніпуляції ринком.

Наприклад, відомий випадок, коли Andreessen Horowitz володів 4% голосів у Uniswap, що дозволило йому самостійно ухвалювати рішення щодо розвитку платформи. Інші великі гравці, такі як Binance і Coinbase, також можуть суттєво впливати на курси криптовалют, блокувати транзакції чи навіть заморожувати активи.

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Особливою проблемою залишається "маніпуляція китів" – коли великі власники BTC навмисно здійснюють масові закупівлі або продажі, створюючи різкі коливання курсу. Це залишає дрібних інвесторів без можливості прогнозувати рух ринку.

ETF BlackRock: прорив чи початок централізації?

У січні BlackRock, найбільша інвестиційна компанія у світі, запустила біткоїн-ETF. Це стало історичним кроком для криптоіндустрії, адже легалізувало BTC в очах традиційних інвесторів. Переваги ETF:

масова адаптація BTC у фінансовій сфері;

залучення великих гравців із фондового ринку;

зростання ліквідності та стабільності ринку.

Проте є і суттєві ризики: концентрація BTC у руках великих корпорацій, втрата первинної місії біткоїна як альтернативної валюти, а також можливий вплив урядів на ETF через регуляцію фондових ринків.

Прихильники децентралізації побоюються, що біткоїн стане звичайним фінансовим активом, контрольованим корпораціями, а не інструментом свободи.

Як обмежити вплив великих гравців?

Щоб зменшити контроль криптокитів і корпорацій над ринком, експерти пропонують кілька рішень.

Квадратичне голосування – кожен додатковий голос власника токенів має меншу вагу.

– кожен додатковий голос власника токенів має меншу вагу. Делеговане голосування – користувачі передають свої голоси довіреним експертам.

– користувачі передають свої голоси довіреним експертам. Голосування з урахуванням часу – довгострокові власники отримують більше впливу.

– довгострокові власники отримують більше впливу. Подвійне управління – поєднання централізованих і децентралізованих рішень.

– поєднання централізованих і децентралізованих рішень. Прозорість – відкритий доступ до інформації про великі транзакції.

Якщо ці механізми будуть запроваджені, ринок стане більш демократичним, а спекулятивний вплив китів зменшиться.

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Майбутнє біткоїна: які виклики стоять перед криптовалютою?

Біткоїн коливається між двома крайнощами – він залишається символом фінансової свободи, але водночас стає інструментом великих корпорацій і політиків. Трамп підтримує криптовалютну галузь, але його дії можуть лише посилити контроль над нею. BlackRock поступово інтегрує BTC у традиційний фінансовий світ. А криптокити продовжують маніпулювати ринком.

Біткоїн стикається з низкою серйозних викликів.

Проблема масштабованості – без впровадження Lightning Network транзакції залишаються повільними та дорогими.

– без впровадження Lightning Network транзакції залишаються повільними та дорогими. Енергоспоживання – високі витрати електроенергії можуть призвести до екологічних обмежень.

– високі витрати електроенергії можуть призвести до екологічних обмежень. Конкуренція з CBDC та стейблкоїнами – державні цифрові валюти можуть витіснити BTC з багатьох сфер.

Водночас зростаюча регуляція, централізація ринку та участь політиків створюють додаткову невизначеність.

Чи може біткоїн повернути собі повну децентралізацію? Це залежить від того, чи будуть запроваджені нові механізми управління. А поки що криптовалюта залишається між двома вогнями – обіцянкою свободи та реальністю централізації.